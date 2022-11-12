12 Kas 2022 - 15:02- Gündem G: 12 Kas 2022 - 15:05

Vali Yavuz: Bu yıl 1 milyon 625 bin ağacı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında ‘Türkiye Yüzyılı’na Nefes’ teması ile Gebze Kadıllı Mahallesi’nde 1600 fidan toprakla buluşturuldu. Gebze’deki fidan dikim etkinliğine katılan Vali Seddar Yavuz, “Geçen yıl neredeyse 1 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Bu yıl 1 milyon 625 bin ağacı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz” dedi
Vali Yavuz: Bu yıl 1 milyon 625 bin ağacı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz mask
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İlimizde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 11 lokasyondan biri olan Gebze ilçesi Kadıllı Mahallesi’nde fidan dikimi gerçekleştirildi. Etkinliğe Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çakmak, Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, İl, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri, STK’lar, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın açılış konuşmalarını yaptı.

“DÜNYADA İLK 5’TEYİZ”

Ardından Vali Seddar Yavuz, “Küresel ısınma ve iklim değişikliği gündemimizi değiştirmiş ve yeşile ve çevre duyarlılığına daha çok ihtiyaç duyulmuş, kendimizi ve evlatlarımızın geleceğini garantiye alabilmemiz için daha çok yoğun bir çalışma ve mücadele alanı oluşmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, son 20 yılda her alanda olduğu gibi ağaçlandırma ve çevre alanında da büyük bir değişiklik ve devrim gerçekleştirmiştir. Avrupa’da en fazla ağaç diken, en fazla ağaçlandırma yapan ülke konumuna gelmiş, dünyada da bu alanda ilk 5’e girmişizdir” dedi.

“HEDEF, HER YIL 500 BİN AĞAÇ”

Kocaeli’nin yeşil ve orman bakımından çok zengin olduğunu belirten Vali Yavuz, “Topraklarımızın %42’si ormanlık alana tekabül ediyor. Ama yine biz her yıl en az 500 bin ağaç dikmeyi hedefliyoruz. Geçen yıl neredeyse 1 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Bu yıl 1 milyon 625 bin ağacı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Bugün yaklaşık 11 farklı lokasyon ve 28,7 hektar alanda, 53 bin 250 adet fidanı da toprakla buluşturmuş olacağız. Bir kez daha emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün devlet büyüklerimize, bilim insanlarımıza minnet ve şükran duygularımızı ifade ediyorum” dedi.

KADILLI’DA 1600 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

Konuşmaların ardından Vali Yavuz, protokol üyeleri ve katılımcılar, ‘Türkiye Yüzyılı’na Nefes’ etkinliği kapsamında Kadıllı Mahallesi’nde 1600 fidanı toprakla buluşturarak geleceğe nefes oldular. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde Orman Genel Müdürlüğü aracılığıyla 81 ilde 1023 noktada düzenlenen fidan dikimi ilimizde de 10 ilçe ve 11 lokasyonda olmak üzere;

·         İzmit’te 1000,

·         Derince’de 1000,

·         Kandıra’da 550,

·         Körfez’de 2 bin,

·         Gebze’de 45 bin,

·         Dilovası’nda 2 bin 100,

·         Karamürsel’de 500,

·         Kartepe’de 200,

·         Gölcük’te 400,

·         Başiskele’de 500

olmak üzere toplam 53 bin 250 fidan toprak ile buluşturuldu. 

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12 Kas 2022 - 15:02 - Gündem

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