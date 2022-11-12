Karamürsel Çamdibi’nde 500 fidan dikildi

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Karamürsel Çamdibi Mahallesi’nde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Karamürsel İlçe Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, Orman İşletme Şefi Aslıhan Yemenici ve Yalakdere Ortaokulukatıldı.1 hektar alanda gerçekleşen fidan dikim etkinliğinde toplamda 500 fidan doğa ile buluştu.Daha verimli bir doğa ve geleceğe nefes olacak fidanlar için yapılan çalışmaların hayırlı olması temennisinde bulunuldu.