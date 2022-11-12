12 Kas 2022 - 15:07- Gündem G: 12 Kas 2022 - 15:10

Karadaş: Gerekirse yürüyüş ya da oturma eylemi yaparız

Geçtiğimiz günlerde atık depolama tesisi için yapılan ÇED toplantısını Hereke halkı ile birlikte protesto eden 8 STK’dan biri olan Yukarı Hereke Birlik Beraberlik ve Dayanışma Derneği’ninBaşkanı İlhan Karadaş, “Gerekirse Büyükşehir Belediyesi’ne yakın bir yerde yürüyüş ya da oturma eylemi şeklinde bir plan hazırlığı içerisine gireriz" dedi
Karadaş: Gerekirse yürüyüş ya da oturma eylemi yaparız mask
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Büyükşehir Belediyesi’nin Yukarı Hereke’de yapmayı planladığı atık depolama tesisinin ÇED toplantısı, 8 Kasım Salı günü Körfez Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Hereke Kültür Merkezi’nde halkın yoğun katılımıyla gerçekleşmişti. Hereke halkının toplantıyı protesto etmesinin ardından toplantı kısa sürede sonlandırılmıştı. Fakat Büyükşehir heyetinin, toplantının yapıldığına dair tutanak tuttuğunu öğrenen Yukarı Hereke Birlik Beraberlik ve Dayanışma Derneği, buna karşılık toplantının yapılmadığına dair tutanak tuttuklarını belirtti. Dernek Başkanı İlhan Karadaş, "Kameralar vardı orda izleyenler görmüştür, her şey gayet şeffaftı. Ciddi bir protesto vardı ve toplantı gerçekleştirilmedi. Buna rağmen toplantıyı yaptıklarına dair tutanak tutup oradan kaçtılar" dedi.

“DİLEKÇEDE 8 STK’NIN İMZASI VAR”

Dernek Başkanı Karadaş; Hereke Vanlılar Derneği, Yukarı Hereke Birlik Beraberlik ve Dayanışma Derneği, Hereke Ağrılılar Derneği, Hereke Ordulular Derneği, Hereke Gümüşhaneliler Derneği, Hereke Malatyalılar Derneği, Hereke Sosyal Yaşamı Destekleme Derneği ve Hereke Erzurumlular Derneği olarak 8 sivil toplum kuruluşunun başkanlarının imzasının bulunduğu dilekçeyi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Valiliğine verdiklerini söyledi.

“SADIK UYSAL’DAN RANDEVU ALDIK”

Karadaş, "ÇED toplantısının hemen akşamında Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal'ı aradık, yüz yüze konuşalım istedik. Onlar da pazartesiden itibaren bir daha arayın size bir randevu verelim dediler. Aynı zamanda Vali yardımcısıyla da görüşmek için de irtibata geçtik, onlardan da aynı şekilde pazartesi günü randevu alacağız çünkü, yetkililerle görüşüp bilgilendirme yapmak ve endişelerimizi dile getirmek istiyoruz" diye belirtti.

"İZİN VERİRSEK EMSAL TEŞKİL EDECEK"

Fizibilite ve etüt çalışmaları sırasında doğaya zarar verildiğini, bölgedeki ağaçların kesildiğini iddia eden Karadaş, "Fizibilite ve etüt çalışmalarında bile doğaya saygı duymadan oradaki ağaçları kesip devirdiler. Ön çalışmada bile böyleyse bundan sonrasında neler olacağını tahmin etmek zor değil" ifadelerini kullandı. Tesisin yapıldığı takdirde emsal teşkil edeceğini ve bundan sonra yapılacak tesislerin daha zararlı tesisler olabileceğinden endişe eden Karadaş, "Biz buna izin verirsek bu tesis emsal teşkil edecek ve daha tehlikeli tesisleri yapacaklar bunun önüne geçmemiz gerek" dedi. 

"EYLEM YAPABİLİRİZ"

Yetkililerle görüştükten sonra ne yapacaklarına karar vereceklerini belirten Karadaş, "Gerekirse Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne yakın bir yerde yürüyüş ya da oturma eylemi şeklinde bir plan hazırlığı içerisine gireriz" şeklinde konuştu. Yukarı Hereke'nin tertemiz havasını büyüklerinden miras aldıklarını belirten Karadaş, bu mirası en iyi şekilde gelecek nesillere aktarmak için her türlü mücadeleyi göstereceklerini vurguladı.

# Büyükşehir Belediyesi

12 Kas 2022 - 15:07 - Gündem

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Yorumlar

(1)
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erol demirbek TÜRK - HAK VERİLMEZ ALINIR DER ATALARIMIZ. NEDEN BAŞİSKELEYE KURULMUYOR BAHÇECİĞE KURULMUYOR NİYE GÖLCÜĞE YUVACIĞA KURULMUYORDA HEREKEYE KURULUYOR . ORADAKİ İNSANLARIN CANI DEĞERSİZ Mİ?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Kasım 15:28

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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