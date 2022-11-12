DEVA, KOTO ve KSO’ya çözüm önerilerini sundu

Ali Babacan’ın genel başkanlığında kurulan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’nde seçim çalışmaları yurt genelinde sürerken Kocaeli teşkilâtları da yoğun bir tempoda faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda bir yandan kentin en uzak köylerine ve mahallelerine kadar nüfuz eden DEVA Partisi temsilcileri faaliyetlerini sürdürürken diğer yandan da İl Yönetimi de Kocaeli’nin önde gelen bileşenlerine ziyaretlerini sürdürüyor.
ODALARI ZİYARET ETTİLER
DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç ve yönetimi, son olarak seçimleri yeni tamamlanan Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve yönetimini ziyaret etti. Yeni dönemde çalışmalarında başarılar dileyen İl Başkanı Koç, DEVA Partisi’nin ticaret hayatına yönelik çözüm önerileri hakkında bilgi verdi. Koç ve beraberindeki DEVA Partisi heyeti, daha sonra seçimleri gerçekleşen Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve yönetimini tebrik etti. Partinin sanayi sektöründe yaşadığı sıkıntılarla ilgili çözüm önerilerini anlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.