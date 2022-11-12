DEVA, KOTO ve KSO’ya çözüm önerilerini sundu

Ali Babacan’ın genel başkanlığında kurulan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’nde seçim çalışmaları yurt genelinde sürerken Kocaeli teşkilâtları da yoğun bir tempoda faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda bir yandan kentin en uzak köylerine ve mahallelerine kadar nüfuz eden DEVA Partisi temsilcileri faaliyetlerini sürdürürken diğer yandan da İl Yönetimi de Kocaeli’nin önde gelen bileşenlerine ziyaretlerini sürdürüyor.

ODALARI ZİYARET ETTİLER

DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç ve yönetimi, son olarak seçimleri yeni tamamlanan Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve yönetimini ziyaret etti. Yeni dönemde çalışmalarında başarılar dileyen İl Başkanı Koç, DEVA Partisi’nin ticaret hayatına yönelik çözüm önerileri hakkında bilgi verdi. Koç ve beraberindeki DEVA Partisi heyeti, daha sonra seçimleri gerçekleşen Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve yönetimini tebrik etti. Partinin sanayi sektöründe yaşadığı sıkıntılarla ilgili çözüm önerilerini anlattı.