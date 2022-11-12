12 Kas 2022 - 15:10- Spor G: 12 Kas 2022 - 15:12

ODTÜ GV Kocaeli’den 10 Kasım’da hüzünlü tören

ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları, 10 Kasım sabahı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 84.yıldönümünde tüm yöneticilerin, öğretmenlerin ve öğrencilerin katıldığı duygu dolu törenle andı
ODTÜ GV Kocaeli’den 10 Kasım’da hüzünlü tören mask
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10 Kasım sabahının ilk saatlerinde Atatürk büstünün önünde nöbet tutan ODTÜ GV Özel KocaeliOkulları öğrencileri gelen ziyaretçileri karşıladı. Atatürk büstüne öğrenciler çiçek bıraktı. Anma töreni, okul konferans salonunda öğrencilerin Ata’mızın huzuruna çelenk ve kırmızı karanfiller bırakmasıyla başladı. Saat 09.05’tesaygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Lise öğrencilerinin sergilediği “Atatürk’e Özlem Oratoryosu” tüm izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, hazırladığı solo müzik performansları ile Ata’mıza büyük bir hasretle seslendiler. 4. sınıf öğrencisi, Atatürk’e yazdığı mektubu okurken sözcükler boğazında düğümlendi. Ortaokul öğrencilerinin lirik dansı ile tören sonlandırıldı.

HAFTA BOYUNCA SÜRDÜ

Okulda Atatürk’ü anma töreninin yanı sıra hafta boyunca programlar düzenlendi. Okul öğrencilerinin hazırladığı “10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü” temalı resim sergisi okul lobisinde sergilendi. Hafta boyunca Atatürk’ün sevdiği şarkılar öğle aralarında ve teneffüslerde Okul Medya Grubu tarafından okul radyosunda çaldı. Atatürk temalı kitaplar sergilenerek okul kütüphanelerinde de hafta boyunca Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk anıldı. Ortaokul ve lise lobilerinde ise Atatürk’ün yaşamı ile ilgili sinevizyon gösterimigösterildi.

DOÇ. DR. GÜRBÜZ’DEN SÖYLEŞİ

Kocaeli Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meryem Gürbüz eşliğinde

“Bilim Kadını Olmak ve Atatürk” adlı söyleşi bilimsel düşüncenin önemi, Atatürk ve bilim, Atatürk’ün ışığında yetişmiş bilim kadınları temaları çerçevesinde ortaokul ve lise öğrencilerinin aktif katılımları ve soru cevapları ile gerçekleştirildi.Atatürk’ü Anma Haftası kapsamında ortaokul 7.,8. sınıf ve lise öğrencileri arasında okulun konferans salonunda yapılan ‘’Cevabım Atatürk’’ adlı bilgi yarışması da büyük bir heyecanla düzenlendi.

# Okul, Atatürk, Kocaeli Üniversitesi

12 Kas 2022 - 15:10 - Spor

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