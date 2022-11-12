Kocaeli Devlet Hastanesi’nde GETAT Ünitesi açıldı

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları (GETAT), Kocaeli Devlet Hastanesi’nde hizmet vermeye başladı. Uz. Dr. Nurcan Çubukçu, Op. Dr. Serkan Dülger ve Hemşire Gülsüm Dal’ın görev yapacağı poliklinikte akupunktur yöntemleri kullanılarak baş ağrısı (migren), bel ağrısı, ruhsal hastalıklar, romatizma ve çeşitli nörolojik hastalıkların tedavi edilmesi amaçlanıyor. Randevu almak isteyen vatandaşlar 0 262 309 20 00 dahili 1074 nolu telefon numarasını arayarak randevu oluşturabilecekler.