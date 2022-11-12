Marmara Koleji öğrencileri Atatürk Evi’ni çok sevdi

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce hayata geçirilen; Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele dönemine dair eşsiz anıların yer aldığı Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi son olarak Özel Kocaeli Marmara Koleji anaokulu öğrencilerini ağırladı.

HAYRAN KALDILAR

55 öğrenci ve 9 öğretmeni ağırlayan Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’nde drama ve p4c atölyesi gerçekleştirildi. Atölyenin ardından minik öğrenciler ve öğretmenleri, Atatürk’ün aziz hatırası ve Milli Mücadelenin ruhunu yansıtan eserleri incelediler. Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’ne hayran kalan minikler hatıra fotoğrafı çektirmeyi unutmadılar.