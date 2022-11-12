İYİ Parti’nin İzmit İlçe Kongresi 26 Kasım’da

İyi Parti İzmit İlçe Başkanlığı’nın 3.Olağan Kongresi, 26 Kasım 2022 Cumartesi günü 12.00-17.00 saatleri arasında Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yapılacak. Mevcut başkan Dr. Pelin Coştur Filiz’in aday olmadığı kongrede Banu Aykan ve Hakan Tamer, başkan adaylığı için başvurdu. İl yöneticisi İlknur Batır, İzmit İlçe Başkan Yardımcısı Cavide Yüceer ve Başkan Yardımcısı Erol Derin, gazetemize gelerek, kongre davetiyesini Sorumlu Yazı İşleri Müdürümüz Mesut Akbulut’a verdi.