Kocaeli Artvinliler Vakfı kent siyasilerini buluşturdu

Hazırlıkları bir süredir devam eden Kocaeli Artvinliler Vakfı’nın tanıtım toplantısı bugün Seka Seniz Düğün Salonu’nda yapıldı. Artvinliler Derneklerinin başkan ve yöneticilerinin birlik sağlamak amacı kurduğu Artvinliler Vakfı’nın (KAV) tanıtım toplantısına bir çok siyasi katıldı. Kurucu Başkanının henüz belli olmadığı vakfın toplantısına TBMM Başkanvekili Haydar Akar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Faruk Çelik, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, CHP Kocaeli eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, İzmit Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Sefa Sirmen, DYP Kocaeli eski Milletvekili Halil İbrahim Artvinli, Lastik İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, Körfez eski Belediye Başkanı İsmail Baran, TES İş Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu, Gölcük Belediyesi eski Başkanı Prof. Dr. İsmail Barış, CHP Kartepe İlçe Başkanı Nilay Merttürk, AKP Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, AKP eski İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Kocaeli’deki Artvin Derneklerinin başkanları ve yöneticileri ile Kocaeli’de yaşayan Artvinliler katıldı. Derneğin resmi kuruluşu 7 mart tarihi olarak açıklanadı.

“EKSİKLERİMİZ VARSA UYARIN”

Programda vakfın kuruluş sürecini anlatan Lastik İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, “Sen Artvinli misin diyenler olacaktır. Evet ben Artvinliyim. Bugün bu salon çok kalabalık ama burada aslında sadece temsilciler bulunuyor. 7 Mart Artvin’in kurtuluş gününde vakfımızın aslında resmi kuruluşunu da gerçekleştirmiş olacağız. Aslında o gün bütün Artvinli hemşehrilerimiz bir arada olacak ve kaynaşacak. Artvin bir kimliktir ve bütünlüktür. Sadece bir etnik yapıyı alırsanız Artvin olmazsınız. Manifestomuzu hazırladık eksiklerimiz varsa bizleri uyarın. Kocaeli’de yaşayan hemşehrilerimizle dayanışmayı amaç edindik.

“BİRBİRİMİZDEN ÜSTÜN DEĞİLİZ”

Vakıf, siyaset üstü bir tutumla hareket edecektir. Bugün burada olduğu gibi her partiden Artvinli hemşehrimiz var. Bu çok önemli. Vakıf, üyelerinin etnik ve mezhepsel farklılığını bu ülkenin rengi olarak görür. Neden böyle bir birlikteliğe ihtiyacımız var. Biz kendi içimizde birbirimizden üstün değiliz. Aynı hamurda yoğrulmuş bir milletiz. Artvin Karadeniz bölgesinin koçbaşıdır. Marmara Bölgesi’nin ve diğer bölgelerimizin de değeridir. Artvin Türkiye’dir. Türkiye olarak kalacaktır” dedi. Vakfın tanıtım videosunun izletilmesinin ardından Sarı, Kocaeli’deki tüm Artvin Derneklerinin başkanlarını sahneye davet ederek günü anısına fotoğraf çektirdi.

“İNŞALLAH BAŞARIYA ULAŞIR”

Programda ilk olarak konuşan İzmit Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Sefa Sirmen, “Güzel bir amaçla Artvinliler bir araya geliyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Biz de elimizden ne geliyorsa destekleyeceğiz. Burada önemli olan ne kadar çok çocuğumuza burs vereceğiz, ne kadar çok öğrenciye yurt imkanı sağlayacağız, ne kadar öğrenciyi üniversitede okutabileceğiz. Bütün bunlar bu vakfın amaçları arasında. İnşallah başarıya ulaşır” dedi.

“ARTİVİNLİ’NİN SAHTESİ OLMAZ”

DYP Kocaeli eski Milletvekili Halil İbrahim Artvinli, “Kimliği görenler gerçekten Artvinli misiniz dediğinde Artvinli’nin sahtesi olmaz diyorum. Bu soyadımı taşıdığım için hep mutlu oldum. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Bölgemizde hem hemşehrilerimizin, hem şehrimizin hem de STK’larımız için ihtiyaç olan vakfın ateşi yandı. Hayırlı olsun. İhtiyacımız vardı ve çok güzel oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“FEDAKARLIK GEREKTİREN İŞ”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, “Biz Artvinli olmaktan hep gurur duyduk. Artvin bizi yetiştirdi ve bir yerler geldik. Geldiğimiz makam neyse Artvin’e hizmet etme noktasında çaba gösterdik. Rabbim bu fırsatı bizlere nasip etti. 46 yıllık vakıfçı kardeşinizim. Fedakarlık gerektiren bir iş. En çok Artvinli’nin yaşadığı il Kocaeli. Bir tane garip kalmadan sahip çıkma noktasında el birliğiyle güzel işler yapmayı diliyorum inşallah” dedi. Körfez Belediyesi eski Başkanı İsmail Baran ise, “Bu güzel oluşumun ilimize ve Artvin’e ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Geç kalan bir çalışmaydı ama geç de olsa güzel bir tablo oluştu. Bu tablonun devamını ve hayırlı işlere vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

“BU KENTE HİZMET ETMEK DURUMUNDAYIZ”

Gölcük Belediyesi eski Başkanı Prof. Dr. İsmail Barış, “Kocaeli’nin ve Artvin’in ufuklarında hoş bir seda bırakacaktır bu vakıf” ifadelerini kullandı. CHP Kocaeli eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, “Yıllardan beri bu şehirde yaşıyoruz ama kökenimiz belli. Alt kimliklerimizi öne çıkarmadan bu kente hepimiz hizmet etmek durumundayız. Alt kimlikler özeldir üst kimliklerimizle hizmet etmemiz lazım” dedi.

“SİYASET ÜSTÜ OLMASI VAKFIN ÖMRÜNÜ UZATACAKTIR”

TES İş Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu ise, “38 yıl oldu Artvin’den geleli ama daha gelemedim. Hala özlüyorum. Ama Kocaeli’de kendimiz hiç yalnız hissetmedim. Çok güzel bir birliktelik kurulmuş. Bu işler özveri istiyor. Ben destek konusunda elimden geleni yapacağım” dedi. CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, “Rahmetli babamın bir vasiyeti var. Artvinli hangi hemşerin gelirse siyasi kimliğe bakmadan işini çözeceksin. Bu çok kıymetli. Bu vakfın da ayakta kalması için mozaik oluşmuş durumda. Siyaset üstü kalması bu vakfın uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır. Buna çok dikkat edilmesini arz ediyorum" dedi.

“İNSAN KAPASİTEMİZ GELİŞİYOR”

Yıldızlı'nın ardından konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise "Bizleri farklı farklı bağlar bir araya getirir. Bizim aslında gurur duyduğumuz şeyler bizi insan yapan değerlerimiz. Biz aslında hep birlikte Türkiyeyiz. Bizi birbirimize bağlayan bağlar bu milleti millet yapan değerler var. Ben vu vakfın az önce kuruluş esaslarını, böyle olursa bu vakıf birlikte olur böyle olursa Kocaeli'ye Türkiye'ye katkı sağlar. Biz böyle olursak dünyaya tekrar nizam veririz diye tek tek bakarak gönlümde onay verdim. Bu vakıf Kocaeli için güzel hizmetlere hizmet eder İnşallah bu birliktelik öncelikle Artvin derneklerinin birlikteliğine sonra Kocaeli'ye, sonrasında cumhuriyetin ikinci yüzyılında Türkiye'nin daha güçlü olmasına katkı veren kafalar yetiştiririz. İnsan kapasitemiz sürekli gelişiyor.

“KATKI SAĞLAYACAĞINDAN ZERRE ŞÜPHEM YOK”

Biz aslında sadece öğrencilere burs verme meselesinin ötesine geçeceğiz inşallah. Bir dönem memleketimizden kopmuş gelmiştik. Şehirde dayanışmak için dernekler kurmaya başladık. Sonrasında biz öğrenci okutalım demeye başladılar. Ben demokratik toplum açısından örgütlü yapıların çok kıymetli olduğunu biliyorum. Gönüllü hareketlerin kıymetli olduğunu biliyorum. Bu ve buna benzer vakıfların Kocaeli'ye hem Türkiyeye katkı sağlayacağından zerre şüphem yok. İnşallah elindeki insan kaynağyla birlikte Artvinliler Vakfı da Kocaeli'ye çok ciddi katkılar sağlayacak" ifadelerini kullandı.

“SANAYİ ŞEHİRLERİNE GÖÇLER DEVAM EDİYOR”

Büyükakın’ın ardından söz alan TBMM Başkanvekili Haydar Akar ise, "Kocaeli özel bir kent. Bunun gibi birkaç kent daha kent var. 81 ilden vatandaşlar kendi ata topraklarını terk ederek anne babalarının mezarlarını geride bırakmışlar, farklı kentlere göçmüşler. Bunun farklı nedenleri var. Sadece Artvin'den değil tüm kentlerden göçler büyük şehirlere sanayi şehirlerine göçler devam ediyor. Bu göçler başladıktan sonra gittikleri kentte de çeşitli sıkıntılarla karşılaşmış vatandaşlarımız. Göç veren ilden tüm vatandaşlar gittikleri yerlerde çok rahat bir yaşamla karşılaşmamışlar. Büyük bir mücadele içine girmişler. Yaşam mücadelesi tutunma mücadelesi içine girmişler. Yavaş yavaş o kentli olmaya başlamışlar.

“GEBZE'DE GETTOLAR OLUŞMUŞTUR”

Ben de Artvinliyim. Ama 2012 yılında gittiğimde Artvin'e şöyle dedim Allah razı olsun dedelerimizden bizi buradan kurtarmışlar dedim. Artvin'deki yaşama mücadeleye insanların yaşama hırsına baktığınız zaman burada yetişen insanların geri dönüp orada yaşama ihtimali çok zor. Önce Kocaeliliyim ama geçmişim Artvin. Burada bir nüans farkı var. Ben Gebze'ye gittiğimde Gebze'deki arkadaşlar bana Kocaeli'den hoş geldiniz diyorlar. Ben her seferinde aynı şeyi tekrarlıyorum Gebze henüz Büyükşehir değil. Kocaeli sınırları içinde bir ilçe. Ama Gebze'de henüz Gebzeleşmemiş insanlar var. Orada çok yaşanıyor bu. En çok nerelisin diye sorarız. Bu Gebze bölgesinde daha çok öne çıkmıştır. Bir de Gebze'de gettolar oluşmuştur. Samsunlular Derneği, Sinoplular Derneği, Siirtiler Derneği. Hiç kimse kimsenin derneğine gitmiyor. Gebzeliyim, Kocaeliliyim diyen bir kişiye rastlayamazsınız.

“VAKIF OKULLAŞMALI”

Hepimiz önce Kocaeliliyiz. Önce Kocaeli'nin kalkınmasına katkı sunacağız. Önce Kocaeli siyasetine katkı sunacağız. Önce Kocaeli'nin ihtiyaçlarını karşılayacağız. Daha sonra da ata topraklarımız ile ilgili yapabileceğimiz elimizden gelen bir imkan varsa oranın problemlerinin çözülmesi için katkı sunacağız. Bunu başarabilirsek birlikte yol alabiliriz diye düşünüyorum. Vakfın sadece kültürümüzü yaşatmakla ilgili ya da çocuklara burs vermekle ilgili geleceğe bakışı olmamalı. Mesela okullaşmalı diye düşünüyorum. Çocuklarımızı yollayabileceğimiz bir vakıf üniversitesi Kocaeliye yakışır diye düşünüyorum. Biz elimizden gelen katkıyı sunmaya hazırız. Kocaelili olarak Artvin kültürünü Kocaeli'de yaşatacağız diyorum" şeklinde konuştu.

“HEMŞEHRİNİ DAHA KOLAY BULURSUN”

Programda son olarak konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Faruk Çelik, “Biz Artvinliyiz ve bundan gurur duyuyoruz. Biz Artvinliyiz ve ilk görevimiz bu vakıf çatısı altında Artvinli hemşehrilerimize, çocuklarına, ihtiyaç sahiplerine el uzatmaktır. Bu bölgecilik, ayrımcılık değil, olması gereken bir şeydir. Eski Kocaeli, eski Bursa değil ki metropolde yaşıyoruz. Şehri yönetenlerin bu düzeyde insanları tespiti mümkün değildir. Sen kendi hemşehrini çok daha kolay bulursun. Aynı şey burada yaşayan Diyarbakırlı kardeşim için de geçerlidir. O da vakfını, derneğini kurmalıdır. Çünkü ondan daha iyi Diyarbakırlı’yı tespit edecek başkası yoktur.

“KOCAELİ’YE SORUMLULUK”

Yaşadığımız şehre karşı da sorumluluklarımız var. Bu şehre bu kadar himet etmiş kardeşlerimizi gördüğümüz zaman da bunun gerçekleştiğini görüyoruz. Her biri Kocaeli’nin ve Türkiye’nin hizmetinde. Artvinliyiz, Kocaeliliyiz, Türkiyeliyiz. Kocaeli’de siz birliği sağlamışsınız sizleri tebrik ediyorum. İkinci il de Bursa. Orada da dağınıklık var. Arkadaşlarımız burayı toplayalım dedi. Darısı Bursa’nın başına. Siyaset vakıfta konuşulsun ama birinci gündem hizmettir. Siyaset muhabbet için olur. Siyaset yapacaksınız partiler var. Seçim yakın, hepsi kabul eder. Bütün siyasi partilerden arkadaşlarımızın derneklerde, vakıflarda olması önemli. Yarının temsil anlamında kimin iktidar olacağını bilemeyi. Her yerde vakıfların, derneklerin üyelerinin görev alması önemlidir” ifadelerini kullandı.