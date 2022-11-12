Galibiyet, Uğur Soykan’a hediye! “2-1”

Yeşil siyahlı gençler ilk yarısı 0-0 sona eren maçı Görkem ve Sinan Bahar’ın golleri ile 2-1 mağlup ederek 4’te 4 yaptı. Tüm takım maçın ardından galibiyeti hafta arasında bıçaklı saldırıya uğrayan Uğur Soykan’a hediye ederken, deneyimli teknik adamı omuzlara aldı. Kocaelispor, 16 Kasım Çarşamba günü erteleme maçında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak, 20 Kasım’da da yine deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak.

HAFTA ARASINDA BEŞİKTAŞ İLE DEPLASMANDA

Kocaelispor ikinci yarının 2 maçın 42. dakikasında öne geçti. Sağ çaprazdan Görkem’in çektiği sert şut kale tavanından ağlara gitti. “1-0” Maç boyunca kontrolü kaybetmeyen Kocaelispor U-16 takımı 70. dakika farkı 2’ye çıkardı. Oyuna ikinci yarıda giren Sinan Bahar ceza sahasına sokuldu ve savunmadan dönen topu düzgün bir şekilde kaleye göndererek farkı 2’ye çıkardı. Uzatma anlarında rakibin penaltı golü skoru 2-1 olarak tayin etti.