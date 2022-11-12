Galibiyet, Uğur Soykan’a hediye! “2-1”

Yeşil siyahlı gençler ilk yarısı 0-0 sona eren maçı Görkem ve Sinan Bahar’ın golleri ile 2-1 mağlup ederek 4’te 4 yaptı. Tüm takım maçın ardından galibiyeti hafta arasında bıçaklı saldırıya uğrayan Uğur Soykan’a hediye ederken, deneyimli teknik adamı omuzlara aldı. Kocaelispor, 16 Kasım Çarşamba günü erteleme maçında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak, 20 Kasım’da da yine deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak.
HAFTA ARASINDA BEŞİKTAŞ İLE DEPLASMANDA
Kocaelispor ikinci yarının 2 maçın 42. dakikasında öne geçti. Sağ çaprazdan Görkem’in çektiği sert şut kale tavanından ağlara gitti. “1-0” Maç boyunca kontrolü kaybetmeyen Kocaelispor U-16 takımı 70. dakika farkı 2’ye çıkardı. Oyuna ikinci yarıda giren Sinan Bahar ceza sahasına sokuldu ve savunmadan dönen topu düzgün bir şekilde kaleye göndererek farkı 2’ye çıkardı. Uzatma anlarında rakibin penaltı golü skoru 2-1 olarak tayin etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.