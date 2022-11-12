Babüroğlu, İzmit’te “Cumhuriyet ve Atatürk’ü” anlattı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kocaeli Şubesi bugün İzmitlileri, konuşmacı emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu ile Kocaeli Sanayi Odasında bulunan konferans salonunda buluşturdu. Halka açık olan “Cumhuriyet ve Atatürk” konulu söyleşinin ardından, 22 Gün 22 Gece Sakarya, Almanların Büyük Tuzağı, Cumhuriyet’in Sonbaharı, Kemalyeri, Tarihin Kıskandığı Lider adlı kitaplarını imzaladı. Programa ÇYDD Kocaeli Şubesi Başkanı Meral Dönmez ve ÇYDD üyelerinin yanı sıra Çevre Mühendisleri Odası Eski Başkanı Sait Ağdacı, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, dernekler ve birçok vatandaş katıldı.

“ATATÜRK’E ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ”

Strateji uzmanı, yazar, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, söyleşisine başlamadan önce şu ifadelere yer verdi: “Beni sizinle buluşturma imkanını sağlayan başta ÇYDD yöneticilerine saygılarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Ben Hataylıyım,Mustafa Kemal’e hepimiz minnettarız ama ben ayrıca minnettarım. Bugün Atatürk olmasaydı Hatay şuandakaybedilmiş olacaktı. Atatürk’e çok şey borçluyuz” dedi.

“TARİH ATATÜRK’Ü BU YÜZDEN KISKANIR…”

Babüroğlu söyleşisinde Atatürk’ün diğer liderlerden farklı olduğunu anlatarak, “Mustafa Kemal Atatürk’ün diğer liderlerden çok daha büyük bir farkı var. 41 yaşında bir savaş alanında binlerce düşman ölüsünü görünce çok duygulanır ve bir Yunan sancağını yerden aldırır, topun üstüne koydurur. Bir düşman sancağının yerde olmasını istemeyen bir lider tarihte yoktur. Bir sancak ve bir bayrak milletin şerefini temsil eder, ben milletin şerefini ayaklar altına almam der. İşte Mustafa Kemal bu yüzden Mustafa Kemal’dir. Tarih Atatürk’ü bu yüzden kıskanır” ifadelerine yer verdi.

“ATATÜRK’E BORÇLU OLDUĞUMUZU İNKAR EDENLER VAR”

ÇYDD Kocaeli Şube Başkanı Meral Dönmez konuşmasında, “ Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 84. Yılında biz yaş tutmuyoruz onun yolunda devam ediyoruz. Ben şahsım adına Cumhuriyet’e kendimi çok borçlu hissediyorum. Eğer bugün okuduysam, huzurlarınızda kendimi kadın olarak ifade ediyorsam bunu Cumhuriyet’e borçluyum. Bugün kadının konumunun Atatürk’e borçlu olduğumuzu inkar edenler var. Çok üzülüyoruz. Ama biz borcumuzu biliyoruz ve bu yolda devam ediyoruz. Kocaeli şubesi olarak Atatürk’ün ilke ve inkılapları ile derneğimizi yürütüyoruz. Atatürk’ü unutmayacağız miraslarını devam ettireceğiz” dedi.