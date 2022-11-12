12 Kas 2022 - 16:14- Siyaset G: 12 Kas 2022 - 16:20

Halk Ekmek kuyruğunun son bulması için düzenleme yapılacak mı?

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, geçtiğimiz günlerde Gebze Yenikent Mahallesi’ndeki Halk Ekmek Büfesi önünde oluşan kuyruğu Bakan Murat Kurum’a sordu
Halk Ekmek kuyruğunun son bulması için düzenleme yapılacak mı? mask
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Ucuz ekmeğe erişmek isteyen vatandaşlar geçtiğimiz günlerde Gebze Yenikent Mahallesi’ndeki Halk Ekmek Büfesi önünde kuyruk oluşturdu. İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, özellikle dar gelirli vatandaşların ekmeği piyasadan 1,25 TL daha ucuza almak için oluşturdukları kuyruk nedeniyle oluşan manzara karşısında Gebze Belediyesi’nin duyarsız kalmasına tepki gösterdi. Türkkan, konunun muhatabı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un cevaplaması isteğiyle soru önergesi verdi.

“DEFALARCA DİLEKÇE VERİLMESİNE RAĞMEN”

Önergesinde Türkkan, “Gebze İlçesi'ne bağlı Yenikent Mahallesi 20 bine yaklaşan nüfusu ile birçok ilçeden daha büyük bir mahalledir. Mahallede Mutlukent Bulvarı üzerinde bulunan Halk Ekmek Büfesi, sabah saat 08:00 ile 10:00 arasında ortalama 800 ekmek satarak hizmet vermektedir.Yaklaşık 25 dakika uzaklıktaki Huzurkent, Yeşilkent, Mutlukent gibi sitelerden gelen vatandaşlarher sabah ucuz ekmek almaya çalışıyor. Mahallenin ihtiyacına cevap veremeyen ve yetersiz kalan büfe nedeniyle defalarca dilekçe verilmesine rağmen hiçbir gelişme yaşanmamıştır” diye yazdı.  

TÜRKKAN’IN BAKAN KURUM’A SORULARI

1-Gebze Yenikent Mahallesi'nde yer alan Halk Ekmek Büfesi mahallelinin ihtiyacına cevap veremediği halde bu konuda neden herhangi bir adım atılmamaktadır?

2-Yetersiz kalan büfe nedeniyle mahalleli tarafından defalarca dilekçe verilmesine rağmen neden sorun çözülememiştir, bu konuda belediyenin duyarsız kalmasının gerekçeleri nelerdir?

3-Söz konusu sıkıntının giderilmesi için belediye tarafından herhangi bir çözüm getirilecek midir?

4-Piyasada 5 TL olarak satılan ekmeği, halk ekmek’ten 3,75 TL’ye satın almak isteyen dar gelirli vatandaşların, ekmeği piyasadan 1,25 TL daha ucuza almak için oluşturdukları kuyruk nedeni ile oluşan manzaranın son bulması için herhangi bir düzenleme yapılacak mıdır?

5-Yenikent Mahallesi'ndeki bu sıkıntı ne zaman giderilmiş olacaktır?

# İyi Parti, Vatandaşlar, çevre

12 Kas 2022 - 16:14 Kocaeli/ Gebze- Siyaset

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