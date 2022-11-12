Karamürselli öğrencilerden Kızılay’a destek

Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Karamürsel 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu öğrencileri, gıda yardım kampanyası düzenledi. Kampanya hakkında bilgi veren Okul Müdürü Muammer Aksoy, öğrencilerde toplumsal dayanışma duygusunun gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

“ÖĞRENCİLERİMİZİ HAYVANAT BAHÇESİNE GÖTÜRECEĞİZ”

Aksoy, “Öğrencilerimiz tarafından toplanan kuru gıda malzemesini yardıma muhtaç insanlara ulaştırmak üzere Türk Kızılayı Karamürsel Şubesi Başkanı Yusuf Ziya Alemdar’a teslim ediyoruz. Ayrıca hafta içinde okulumuza gelen kan alma ekibi de öğretmen ve velilerimiz tarafından kan bağışında bulunarak destek verdik.Kan bağışında bulunan velilerimizi ve öğrencilerimizi ödüllendirmek amaçlı Darıca Hayvanat Bahçesi’ne götüreceğiz” dedi.

“ÖĞRENCİLERİMİZ ÇOK DUYARLI”

Türk Kızılayı Karamürsel Şube Başkanı Yusuf Ziya Alemdar, “Başta Okul Müdürü Muammer Aksoy olmak üzere öğretmen ve öğrencilere teşekkür ediyorum, okulumuz bu konuda çok duyarlı.Öğrencilerimizi gönüllü Kızılay ekibine dahil edeceğiz, teslim aldığımız kuru gıdaları ve aş evimizde yapacağımız yemekleri de ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız” ifadelerini kullandı.