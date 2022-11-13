13 Kas 2022 - 10:56- Siyaset G: 13 Kas 2022 - 11:02

CHP’liler 'hayat kurtaran' proje yaptı!

CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları, sosyal sorumluluk projesi kapsamında acil kan ihtiyacı olan vatandaşlar için kan havuzu oluşturdu. Acil kan ihtiyacı olan vatandaşlar, CHP’li gençlere ulaşabilir, gönüllü kan vermek isteyen vatandaşlar ise projeye katkı sağlayabilir

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
CHP’liler 'hayat kurtaran' proje yaptı! mask
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CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları hayati değer taşıyan sosyal sorumluluk projesine imza attı. İlçe Başkanı Burak Akbulut, acil kan ihtiyacı durumunda başlattığı projeyi kamuoyuna tanıttı. “Bu kan seni unutur mu?” isimli projenin amacını anlatan Akbulut, “Herhangi bir kan ihtiyacında vatandaşlarımız bize ulaşabilir. Kan ihtiyacı oluştuğunda bize ulaşan vatandaşımızı aranan kan grubunda bulunan arkadaşlarımıza yönlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

ATATÜRK’Ü ÖRNEK GÖSTERDİLER

Proje hakkında konuşan CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Burak Akbulut, “Mustafa Kemal Atatürk’ün “En iyi kişi kendinden çok ait olduğu sosyal toplumu düşünen, onun varlığının ve mutluluğunun korunmasına kendini adayan insandır.” sözünü ödevimiz biliyoruz.  Cumhuriyet Halk Partisi İzmit Merkez ilçe Gençlik kolları olarak bu ödevimiz kapsamında başlattığımız ‘Bu kan seni unutur mu?’ projesini kamuoyuyla paylaşıyoruz. İzmit halkının acil kan ihtiyacını partili gönüllülerimizden oluşturduğumuz kan havuzuyla karşılamak istiyoruz. İzmit halkına sorumluluğumuzu yerine getirmek için parti içinde gerçekleştirdiğimiz bu proje artık İzmit halkının hizmetindedir.

“8 TİP KAN GRUBU BULUNUYOR”

Projenin amacından söz eden Akbulut, “Sanayi toplumunda insan ilişkileri zayıfladı. Bu durum, bireyin acil hayati ihtiyaçlarında başvurabileceği organizasyonların çeşitlendirilmesi gereğini arttırdı. Biz de gençler olarak bu projeyle İzmit halkına destek olabilmeyi istiyor ve umuyoruz. Bundan sonra da yeni sosyal sorumluluk projeleriyle halkımızın yanında olacağız. Projemizde hali hazırda 8 tip kan grubunda ve şimdilik 100 adet gönüllü ile karşılıksız hizmet vereceğiz. Halkımız ihtiyaç duyduğunda İlçe Sekreterimiz aracılığıyla proje yürütücülerine ulaşılabilir. Bu kan havuzu projesine katkı sunmak isteyen sevgili İzmit halkının projemize desteklerini bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

# chp, Atatürk

13 Kas 2022 - 10:56 - Siyaset

Muhabir  Dilara Polat

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Yorumlar

(1)
01

Ev sahibi - Belkide KIZILAY adında bir kurum kursak onlar bu işi yapsa? Yoksa Var mı?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Kasım 12:20

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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