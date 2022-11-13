Bu nasıl bir şanssızlıktır!

OLACAK İŞ DEĞİL!
Diğer şanssız sakatlık haberleri ise Vinsan’dan geldi. Kocaelispor U-17 takımının etkili ofans oyuncularından Eren Narin, İnegölspor mücadelesinin henüz 5. dakikasında rakibi ile girdiği ikili mücadelenin ardından sol kolunun üzerine düştü sol el bileği kırıldı. İlk tedavisi kulüp masörü Efe Kurhan tarafından başarıyla yapılan Eren hastaneye götürüldü ve burada kolu alçıya alındı.
ALPEREN GİRDİ, O DA SAKATLANDI ÇIKTI!
Eren’in yerine oyuna dahil olan Alperen de maçın 53. dakikasında sol ayak bileğinden sakatlık yaşadı ve bu futbolcu da oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerini Yağız’a bıraktı. İnegöl temsilcisinde de Anılcan sakatlık yaşayan isimlerden birisi oldu. 3 futbolcuya da geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.