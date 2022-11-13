Bu nasıl bir şanssızlıktır!

OLACAK İŞ DEĞİL!

Diğer şanssız sakatlık haberleri ise Vinsan’dan geldi. Kocaelispor U-17 takımının etkili ofans oyuncularından Eren Narin, İnegölspor mücadelesinin henüz 5. dakikasında rakibi ile girdiği ikili mücadelenin ardından sol kolunun üzerine düştü sol el bileği kırıldı. İlk tedavisi kulüp masörü Efe Kurhan tarafından başarıyla yapılan Eren hastaneye götürüldü ve burada kolu alçıya alındı.

ALPEREN GİRDİ, O DA SAKATLANDI ÇIKTI!

Eren’in yerine oyuna dahil olan Alperen de maçın 53. dakikasında sol ayak bileğinden sakatlık yaşadı ve bu futbolcu da oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerini Yağız’a bıraktı. İnegöl temsilcisinde de Anılcan sakatlık yaşayan isimlerden birisi oldu. 3 futbolcuya da geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz.