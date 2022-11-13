Periyodik muayene ve ortam ölçümleri hizmeti alınacak

2022 Yılı Avrupa Yakası İBB Hizmet Binaları Mekanik, Elektrik ve İş Ekipmanları Periyodik Muayeneleri ile İşyeri Ortam Ölçümlerinin Yapılması İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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