Duvar ve çevre düzenlemesi yaptırılacak

İPEKYOLU CAD-HAL BAĞLANTI YOLU ÇAMLIK ALAN ETRAFI DUVAR VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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