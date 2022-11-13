Süper Amatör Lig B Grubu’nda gök gürültülü gollü maçlar!

Süper Amatör Lig B Grubu'nda 11. hafta maçları bol gollü geçti. Suadiyespor, Avni Kalkavan'da 2-0 geriye düştüğü mücadele sonunda Mertspor'u 6-2 mağlup etti ve Play-Off iddiasını sürdürdü. Kocaeli Güneşspor, gençlerinin öne çıktığı maçta İzmit Gültepe'yi Numan Okur, Safa Armutçu, Ertuğrul Buğra Arslan ve 2006’lı Samet Keskin’in golleri ile 4-0 mağlup ederek üçüncü sıradaki yerini korudu.

EFE AVCI ŞOV

Günün sürprizi Hereke Yıldız’dan geldi. Genç bir kadroya sahip olan Ecevit Kara’nın öğrencileri İhsaniyespor’u deplasmanda 3-2 mağlup ederek alkışı hak etti. Bu maçın yıldızı ise Hereke’nin santrforu Efe Avcı’ydı. Zorlu geçen maçta Çayırova Menderes, Doğantepe’yi tek golle geçerken, lider Diliskelesi, Darıca Martı’yı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

8 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN YOK

Deplasmanda kazanan bir diğer takım ise Derincespor’du. Sarı lacivertliler Arslanbey Gençlerbirliği’ni Abdullah Karslıoğlu ve Kerem Gülmez’in attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Müthiş bir gol düellosuna sahip olan karşılaşmada Başiskele Belediye ile Hisareynspor 4-4 berabere kaldı. B Grubu’nda Diliskelesi ile Çayırova Menderes 31’er puanla ilk iki sırada yer alıyor. Bu takımları 23 puanla Kocaeli Güneş, 20 ile de Derincespor takip ediyor.