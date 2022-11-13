Süper Amatör Lig B Grubu’nda gök gürültülü gollü maçlar!

Süper Amatör Lig B Grubu'nda 11. hafta maçları bol gollü geçti. Suadiyespor, Avni Kalkavan'da 2-0 geriye düştüğü mücadele sonunda Mertspor'u 6-2 mağlup etti ve Play-Off iddiasını sürdürdü. Kocaeli Güneşspor, gençlerinin öne çıktığı maçta İzmit Gültepe'yi Numan Okur, Safa Armutçu, Ertuğrul Buğra Arslan ve 2006’lı Samet Keskin’in golleri ile 4-0 mağlup ederek üçüncü sıradaki yerini korudu.
EFE AVCI ŞOV
Günün sürprizi Hereke Yıldız’dan geldi. Genç bir kadroya sahip olan Ecevit Kara’nın öğrencileri İhsaniyespor’u deplasmanda 3-2 mağlup ederek alkışı hak etti. Bu maçın yıldızı ise Hereke’nin santrforu Efe Avcı’ydı. Zorlu geçen maçta Çayırova Menderes, Doğantepe’yi tek golle geçerken, lider Diliskelesi, Darıca Martı’yı deplasmanda 2-1 mağlup etti.
8 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN YOK
Deplasmanda kazanan bir diğer takım ise Derincespor’du. Sarı lacivertliler Arslanbey Gençlerbirliği’ni Abdullah Karslıoğlu ve Kerem Gülmez’in attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Müthiş bir gol düellosuna sahip olan karşılaşmada Başiskele Belediye ile Hisareynspor 4-4 berabere kaldı. B Grubu’nda Diliskelesi ile Çayırova Menderes 31’er puanla ilk iki sırada yer alıyor. Bu takımları 23 puanla Kocaeli Güneş, 20 ile de Derincespor takip ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.