Bu açıklamayı Uğur Soykan mı yapmalıydı!

Kocaelispor U-16 takımının deneyimli teknik direktörü Uğur Soykan, pazartesi günü yaşadığı bıçaklı saldırının ardından kendisine geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür etti.

BASINIMIZIN YAZINCA ÖĞRENİLDİ

Geçtiğimiz pazartesi günü yaşadığım olay basın mensuplarımızın ilgisi sonucunda ilimiz kamuoyunun malumu olmuştur. Biz antrenörler, genç bireylere örnek olmaya çalışıyoruz. Bence sporcu yetiştirmek sadece saha içinde yahut alanında teknik bilgiyle donanmak ve fiziksel kapasiteye ulaşmak demek değildir. Sporcu olmak bir duruşu, bir disiplini gerektirir.

TEŞEKKÜR EDERİM

Bu olayın hiçbir şekilde tasvip edilemez olması bu yüzdendir. Bireyler iletişim kurarak anlaşmalı ve birlikte yaşamayı başarmalıdır. Bu olay ne yazık ki ne sportmenlikle, ne hukukla, ne de etikle bağdaşmaktadır. Gençlerimiz için de kötü bir örnektir. Talihsiz olaydan sonra telefonla arayarak, mesaj göndererek, ziyarete gelerek, sosyal medyadan destek paylaşımlarında bulunarak yanımda olduğunu gösteren ve desteklerini bildiren herkese teşekkür ediyorum. Hukukî süreç işletilecektir.