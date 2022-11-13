Bu açıklamayı Uğur Soykan mı yapmalıydı!

Kocaelispor U-16 takımının deneyimli teknik direktörü Uğur Soykan, pazartesi günü yaşadığı bıçaklı saldırının ardından kendisine geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür etti.
BASINIMIZIN YAZINCA ÖĞRENİLDİ
Geçtiğimiz pazartesi günü yaşadığım olay basın mensuplarımızın ilgisi sonucunda ilimiz kamuoyunun malumu olmuştur. Biz antrenörler, genç bireylere örnek olmaya çalışıyoruz. Bence sporcu yetiştirmek sadece saha içinde yahut alanında teknik bilgiyle donanmak ve fiziksel kapasiteye ulaşmak demek değildir. Sporcu olmak bir duruşu, bir disiplini gerektirir.
TEŞEKKÜR EDERİM
Bu olayın hiçbir şekilde tasvip edilemez olması bu yüzdendir. Bireyler iletişim kurarak anlaşmalı ve birlikte yaşamayı başarmalıdır. Bu olay ne yazık ki ne sportmenlikle, ne hukukla, ne de etikle bağdaşmaktadır. Gençlerimiz için de kötü bir örnektir. Talihsiz olaydan sonra telefonla arayarak, mesaj göndererek, ziyarete gelerek, sosyal medyadan destek paylaşımlarında bulunarak yanımda olduğunu gösteren ve desteklerini bildiren herkese teşekkür ediyorum. Hukukî süreç işletilecektir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.