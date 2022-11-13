13 Kas 2022 - 12:12- Spor G: 13 Kas 2022 - 12:17

Kocaelispor U-17 4X4 “2-1”

Ali Köksal
Ali Köksal Tüm Haberleri
Kocaelispor U-17 4X4 “2-1” mask
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Bölgesel Gelişim U-17 Ligi 2. Grup 4. hafta mücadelesinde Kocaelispor, İnegölspor’u konuk etti. Çekişmeli geçen maç sonunda yeşil siyahlılar rakibini 2-0 mağlup etti ve 4. maçını da kazanarak liderliğini sürdürdü.

İLK YARI 1-1 SONA ERDİ

Vinsan Tesisleri’nde oynanan maçta öne geçen taraf İnegöl ekibi oldu. 17. dakikada Volkan ceza sahası içindeki karambol sonrası attığı gol ile Bursa temsilcisi 1-0 öne geçirdi. Yediği golden sonra oldukça atak bir futbol ortaya koyan yeşil siyahılar İlk yarının sonlarında beraberliği buldu. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda topa çok iyi yükselen ve kafası ile vuran Hüseyin Ozan Ağdaş topu tavana asarak ilk yarının skorunu belirledi.

HAFTAYA BAY

İkinci yarıda da üstün bir oyun ortaya koyan yeşil siyahlılar başarılı futbolcusu Bünyamin ile 2-1 öne geçti. Bu futbolcu ceza sahası içinde bulduğu top ağlara göndermesini bildi. Son 10 dakikada İnegölspor’un beraberlik için kurduğu baskı sonucu değiştirmedi ve Kocaelispor maçtan 2-1 galip ayrılarak dördüncü hafta sonunda yoluna kayıpsız devam etti. Gençler önümüzdeki haftayı bay geçecek, 26 Kasım’da ise deplasmanda Bursa Yıldırım’ın konuğu olacak.

BÖLGESEL GELİŞİM U-17 LİGİ 2. GRUP MAÇI

KOCAELİSPOR:2

İNEGÖLSPOR: 1

STAT: Vinsan

HAKEMLER: Fatih Dursun***, Harun Ödübek***, Tuğberk Uygun***

KOCAELİSPOR: Muhammed**, Enes**, Yiğit**, Hüseyin Ozan***, Burak**, Ahmed**, Mücahit** (Dk. 81 Arda*) Mustafa** (Dk. 81 Talha*), Muharrem** (Dk.81 Kerem*), Eren? (Dk. 5 Alperen – Dk. 53 Yağız*)  Bünyamin***

İNEGÖLSPOR: Kerem**, Zekeriya**, Uğurcan**, Anılcan**, Özcan**, Ege**, Emir**Muhammed**, Volkan**, Muratcan**, Ömer**

GOLLER: Dk. 44 Hüseyin Ozan, Dk. 53 Bünyamin (Kocaelispor) Dk. 17 Volkan (İnegölspor)

KIRMIZIKART: Dk. 88 Enes (Kocaelispor)

BÖLGESEL GELİŞİM U-16 LİGİ 

KOCAELİSPOR: 2

TUZLASPOR: 1

STAT: Vinsan

HAKEMLER: Berat Can Taşkesen***, Harun Ödübek***, Tuğbek Uygun***

KOCAELİSPOR : Ahmet**, Görkem***, Adem** (Dk. 74Yavuz*) Ali** (Dk. 41 Timur**) Cem**, Emirhan Furuncu**, Mehmet**, Yağız** (Dk. 64 Arda*) Yusuf** (Dk. 74 Eray*), Aras** Emirhan Uzunyakup** (Dk. 46 Sinan**)

TUZLASPOR:  Kayra**, Eser**, Yusuf***, Şükrü** (Dk. 41 Ozan**) Ertuğrul**, Bilal**, Emirhan**, Enver**, Efe** (Dk. 41 Uğur**)

GOLLER: Dk. 42 Görkem, Dk. 70 Sinan (Kocaelispor), Dk. 80+2 (P) Yusuf (Tuzla)

# Kocaelispor, Futbol

13 Kas 2022 - 12:12 - Spor

Muhabir  Ali Köksal

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