Kocaelispor U-17 4X4 “2-1”

Bölgesel Gelişim U-17 Ligi 2. Grup 4. hafta mücadelesinde Kocaelispor, İnegölspor’u konuk etti. Çekişmeli geçen maç sonunda yeşil siyahlılar rakibini 2-0 mağlup etti ve 4. maçını da kazanarak liderliğini sürdürdü.
İLK YARI 1-1 SONA ERDİ
Vinsan Tesisleri’nde oynanan maçta öne geçen taraf İnegöl ekibi oldu. 17. dakikada Volkan ceza sahası içindeki karambol sonrası attığı gol ile Bursa temsilcisi 1-0 öne geçirdi. Yediği golden sonra oldukça atak bir futbol ortaya koyan yeşil siyahılar İlk yarının sonlarında beraberliği buldu. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda topa çok iyi yükselen ve kafası ile vuran Hüseyin Ozan Ağdaş topu tavana asarak ilk yarının skorunu belirledi.
HAFTAYA BAY
İkinci yarıda da üstün bir oyun ortaya koyan yeşil siyahlılar başarılı futbolcusu Bünyamin ile 2-1 öne geçti. Bu futbolcu ceza sahası içinde bulduğu top ağlara göndermesini bildi. Son 10 dakikada İnegölspor’un beraberlik için kurduğu baskı sonucu değiştirmedi ve Kocaelispor maçtan 2-1 galip ayrılarak dördüncü hafta sonunda yoluna kayıpsız devam etti. Gençler önümüzdeki haftayı bay geçecek, 26 Kasım’da ise deplasmanda Bursa Yıldırım’ın konuğu olacak.
BÖLGESEL GELİŞİM U-17 LİGİ 2. GRUP MAÇI
KOCAELİSPOR:2
İNEGÖLSPOR: 1
STAT: Vinsan
HAKEMLER: Fatih Dursun***, Harun Ödübek***, Tuğberk Uygun***
KOCAELİSPOR: Muhammed**, Enes**, Yiğit**, Hüseyin Ozan***, Burak**, Ahmed**, Mücahit** (Dk. 81 Arda*) Mustafa** (Dk. 81 Talha*), Muharrem** (Dk.81 Kerem*), Eren? (Dk. 5 Alperen – Dk. 53 Yağız*) Bünyamin***
İNEGÖLSPOR: Kerem**, Zekeriya**, Uğurcan**, Anılcan**, Özcan**, Ege**, Emir**Muhammed**, Volkan**, Muratcan**, Ömer**
GOLLER: Dk. 44 Hüseyin Ozan, Dk. 53 Bünyamin (Kocaelispor) Dk. 17 Volkan (İnegölspor)
KIRMIZIKART: Dk. 88 Enes (Kocaelispor)
BÖLGESEL GELİŞİM U-16 LİGİ
KOCAELİSPOR: 2
TUZLASPOR: 1
STAT: Vinsan
HAKEMLER: Berat Can Taşkesen***, Harun Ödübek***, Tuğbek Uygun***
KOCAELİSPOR : Ahmet**, Görkem***, Adem** (Dk. 74Yavuz*) Ali** (Dk. 41 Timur**) Cem**, Emirhan Furuncu**, Mehmet**, Yağız** (Dk. 64 Arda*) Yusuf** (Dk. 74 Eray*), Aras** Emirhan Uzunyakup** (Dk. 46 Sinan**)
TUZLASPOR: Kayra**, Eser**, Yusuf***, Şükrü** (Dk. 41 Ozan**) Ertuğrul**, Bilal**, Emirhan**, Enver**, Efe** (Dk. 41 Uğur**)
GOLLER: Dk. 42 Görkem, Dk. 70 Sinan (Kocaelispor), Dk. 80+2 (P) Yusuf (Tuzla)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.