Öz kaynaklarıyla CNC makinası üretti

İzmit Belediyesi, kendi CNC makinasını yaptı. Daha önce satın alarak temin edilen birçok ahşap ürün artık CNC makinası ile belediye bünyesinde üretiliyor. Ürünlerin tasarımdan imalatına kadar tüm aşamaları artık İzmit Belediyesi bünyesinde yürütülüyor.

TABELA, DEFKORATİF ÜRÜNLER, YAZILAR...

2.20 metre uzunluğa, 1.20 metre genişliğe ve 1.80x1.00 metre işleme alanına sahip olan CNC makinasında, tecrübeli ustalar tarafından belediyenin ihtiyaç duyduğu tabela, dekoratif ürünler ve oturma bankı yazıları gibi birçok ahşap işçiliği bilgisayar kontrolü ile yapılıyor. İzmit Belediyesi, öz kaynaklar ile üretilen bu ürünleri güncel piyasa fiyatlarının dörtte biri fiyatına mal ediyor.