Öz kaynaklarıyla CNC makinası üretti

İzmit Belediyesi, kendi CNC makinasını yaptı. Daha önce satın alarak temin edilen birçok ahşap ürün artık CNC makinası ile belediye bünyesinde üretiliyor. Ürünlerin tasarımdan imalatına kadar tüm aşamaları artık İzmit Belediyesi bünyesinde yürütülüyor.
TABELA, DEFKORATİF ÜRÜNLER, YAZILAR...
2.20 metre uzunluğa, 1.20 metre genişliğe ve 1.80x1.00 metre işleme alanına sahip olan CNC makinasında, tecrübeli ustalar tarafından belediyenin ihtiyaç duyduğu tabela, dekoratif ürünler ve oturma bankı yazıları gibi birçok ahşap işçiliği bilgisayar kontrolü ile yapılıyor. İzmit Belediyesi, öz kaynaklar ile üretilen bu ürünleri güncel piyasa fiyatlarının dörtte biri fiyatına mal ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.