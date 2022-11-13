Vatandaş Derince Belediyesi’ne seslendi: Engelli park yeri yapılsın

Gazetemizin WhatsApp ihbar hattına ulaşan İbrahim Kalkan isimli okuyucumuz Derince Çınarlıkent Konutları’nda engelli park yerinin olmamasına tepki gösterdi. Konuyla ilgili olarak gazetemize konuşan vatandaş, “Ben engelli bir bireyim ve 7 yıldır Derince Çınarlıkent Konutları’nda ikamet etmekteyim. 3 ay önce araba aldım fakat oturduğum yerde engelli park yeri yok.

“YETKİLİLER ÇÖZÜM BULSUN”

Sabah evden çıkarken arabaya binmeden önce sandalyemi bırakıyorum ancak akşam döndüğümde sandalyemin yanına park yeri olduğu için arabamı koyamıyorum. Etrafta kimse yoksa saatlerce arabanın içinde mahsur kalıyorum. Durumu site yöneticisine bildirdim fakat 3 aydır bir çözüm bulunamadı. Sizin aracılığınızla Derince Belediyesi’ne sesleniyorum, lütfen bu duruma bir an önce bir çözüm bulunsun ve mağduriyetimiz giderilsin.” ifadelerini kullandı.