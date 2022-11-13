13 Kas 2022 - 13:02- Spor G: 13 Kas 2022 - 13:05

Kocaelispor'un ilk 11'i belli oldu

2.Lig temsilcimiz lider Kocaelispor'un, İskenderun ile karşılaşacağı maçın ilk 11'i belli oldu
Kocaelispor'un ilk 11'i belli oldu mask

İSKENDERUNSPOR

1. MUHAMMET CAN TUNCER
55. ONUR URAL
50. ALİ KETEN
28. SÜHEYL ÇETİN
20. AHMET DEVRET
5. OKAN DERNEK
10. İRFAN BAŞARAN
8. İSMAİL GÜVEN
7. ONUR RAMAZAN TOPRAK
14. KADİR ARİ
11. ENES SOY
Yedekler
98. BERK BALABAN
77. UĞUR AKDEMİR
23. YASİN ABDİOĞLU
22. ERDİNÇ PEKGÖZ
6. KAAN YÜKSEL
40. ERKAN SÜER
17. MUHAMMED ENES DURMUŞ
61. EMRE BEKİR
34. EMİR BİBEROĞLU
4. DOĞAN ATEŞ

Teknik Sorumlu
BÜLENT YENİHAYAT

KOCAELİSPOR

35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ
3. YALÇIN KILINÇ
5. DIOGO ALEKSIS ÖZÇAKMAK
8. YUSUF CİHAT ÇELİK
9. OKAN EKEN
10. TAYFUN AYDOĞAN
14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ
19. ATİLA TURAN
32. MEHMET YILMAZ
77. SAMED ALİ KAYA
80. BEYKAN ŞİMŞEK
Yedekler
17. İSMET YUMAKOĞULLARI
4. ALPAY ÇELEBİ
6. MEHMET TAŞ
11. HAZARHAN KARACA
20. MEHMET SAK
22. BEDİRHAN YILDIZ
41. YİĞİTALİ BAYRAK
45. MESUT CAN TUNALI
48. MERTAN CANER ÖZTÜRK
7. CEM EKİNCİ

Teknik Sorumlu
FIRAT GÜL
# Kocaelispor, ateş

13 Kas 2022 - 13:02 - Spor

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