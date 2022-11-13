Salih Yeykan BBP’ye geçti

Milliyetçi Hareket Partili olduğu bilinen Salih Yeykan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda siyasetini Büyük Birlik Partisi’nde sürdüreceğini açıkladı. Yeykan, “Kıymetli Dostlarım; bundan sonraki mücadeleme, dava ile müşerref olduğum ilk günkü gibi yine menfaatsiz, çıkarsız ve talepsiz, Ülkücü Hareket'in bir neferi olarak Büyük Birlik Partisi'nde devam edeceğim. Nasip eden Ulu Allah'a hamd-û senâlar olsun. Dualarınızı esirgemeyiniz. Haklarınızı helal ediniz” dedi.