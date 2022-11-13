Bilnet Okulları Atatürk’ü Pınar Ayhan’dan dinledi

Derin bir araştırma sürecinin ardından tarihimizle ve Atatürk’le ilgili yaşadığı farkındalığı anlatan Pınar Ayhan, okudukça sadece Atatürk’le değil çevresindeki o kahramanlarla da tanıştıkça her şeyi daha net anlamaya başladığını ifade etti. “Herkes hayatta bir Atatürk daha olamayacağını düşünerek kendini rehavete bırakıyor. Evet, Atatürk olmak kolay bir şey değil; hâlâ dünyada bile örneği yok ama bizler onun gibi olabilmek için her daim çalışmaya, çabalamaya devam etmeliyiz” dedi.

ATATÜRK’Ü ANLAMAK

Pınar Ayhan söyleşisi öncesinde Kocaeli Bilnet Okulları 11 Anadolu B sınıfı öğrencileri “Anılarla Atatürk” isimli canlandırma ile Atatürk’ün hayatından kesitleri sahneye taşıdılar. Atatürk’ü daha yoğun olarak andığımız, özlediğimiz ve anlamak için çaba sarf ettiğimiz bu günlerde gerek Pınar Ayhan’ın anlatımı gerekse öğrencilerin performansları hem veliler hem de öğrencilerce büyük bir dikkatle izlendi ve beğeni ile alkışlandı.