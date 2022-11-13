İş yeri kiralarına % 25 sınırı getirilsin

İş yerleri ve ticarethanelerde yüzde 200'ü aşan enerji zamları iş yeri sahiplerini kış döneminde zorlarken, ticari gayrimenkullerde de kendini gösteren yüksek kira zamları için sınırlama isteniyor. Fahiş fiyat artışları nedeni ile enerji faturası da yüksek olan iş yerlerinin ve esnafın sıkıntı yaşadığını kaydeden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, “Kira en büyük maliyet. İş yapan dükkanı mal sahibi bıktırıyor, çık diyor. Pandemi sürecinde yaşanan kayıplar nedeni ile iş yeri kiraları yüzde 25 ile sınırlandırılsın. Girdi maliyetlerinin en önemli kalemi kira, ikincisi doğalgaz ve elektrik faturaları. 3-4 katlık artışlarla bunlarda çok astronomik rakamlara ulaşıldı” dedi