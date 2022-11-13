13 Kas 2022 - 14:28- Gündem G: 13 Kas 2022 - 14:34

İSU altyapıyı tamamladı! Mahalleli İZGAZ’ın “keyfini” bekliyor

İSU’nun İzmit Serdar Mahallesi Orkide Sokak’ta yaptığı altyapı yenileme çalışması büyük ölçüde tamamlandı. Son rötuşların yapılması için 1 haftadan uzun süredir İZGAZ’ı bekliyor

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
İSU altyapıyı tamamladı! Mahalleli İZGAZ’ın “keyfini” bekliyor mask
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İSU Genel Müdürlüğü, İzmit Serdar Mahallesi Orkide Sokak’ta içme suyu ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi yanı sıra yüzey sularını toplamak için yeni yağmursuyu hattı çalışmasını geçtiğimiz Eylül ayında başlatmıştı. Bölgenin eğimli yapısından dolayı ani yağışlarda yüzey suları toplamak ve bölgeden geçen dereye verilerek uzaklaştırmak için yeni yağmursuyu hattı ile ızgara sistemi yapılıyor. Çalışmada, 800 mm çapında betonarme boru kullanılarak toplam 300 metre uzunluğunda yeni yağmursuyu hattı inşa ediliyor. Ayrıca, suda kayıp kaçakların azaltılması için sokak üzerindeki ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hattı ile kanalizasyon hattı da yenilendi.

MAHALLELİ İZGAZ’I BEKLİYOR

Yaklaşık 2 aydır devam eden çalışmalarda sona gelindi. Ancak iddialara göre iki gider borusunun bağlantı noktasında İZGAZ’a ait hattın geçmesi nedeni ile gider boruları bağlanamıyor. İZGAZ yapması gereken küçük bir müdahaleyi yapmadığı için çalışmalar 1 haftadan uzun süredir aksamış durumda. İSU’nun çalışmasından memnun olan mahalleliler çalışmaların bir an evvel tamamlanması için İZGAZ’ı bekliyor.

“İŞLERİN İLERLEMESİNİ İSTİYORUZ”

Orkide Sokak’ta ikamet eden Fahri Durmuş mahallelinin mağdur olduğunu ifade ederek, “Sokağımızda yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyon hatları yenileniyor. Ama sokağın ortasında olan doğalgaz borusu bu güzel çalışmayı engelliyor. Bu doğalgaz borusunun bir an önce kaldırılmasının ve işlerin ilerlemesini istiyoruz. 1 haftadan uzun bir süredir İZGAZ boru için herhangi bir müdahalede bulunmadı. Çalışmaların devam etmesi için İZGAZ’I bekliyoruz.

“PROJENİN BİTMESİ İÇİN İZGAZ’IN KEYFİNİ BEKLİYORUZ”

Çalışmalar bitmediği için sokak kullanılmaz halde. Ambulans ya da itfaiyenin gerektiği durumlarda sokağa bu araçlar giremeyecek. Toplu taşıma da uzun süredir kullanılamıyor. Çöp kamyonları sokağa giremediği için konteynerlerde çöpler birikti. Projenin bitmesi için İZGAZ’ın keyfini bekliyoruz. Mahalleli olarak talebimiz İZGAZ’ın gerekli çalışmaları bir an önce başlatması” dedi. Sokakta ikamet eden Yüksel Bektaş ise belli aralıklarla yapılan çalışmalar nedeni ile sokağın kot farkının yükseldiğini söyleyerek sokak yüksekliğinin evinin girişi ile aynı hizaya geldiğini ifade etti. Sokağın her geçen yıl daha da yükseldiğini belirten Bektaş, sokak yüksekliğinin düşürülmesini talep etti.

13 Kas 2022 - 14:28 - Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

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