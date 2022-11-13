Zeytinoğlu sanayi üretimi ve cari dengeyi değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan eylül ayı sanayi üretim endeksine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Sanayi üretim endeksinde eylül ayında aylık bazda yüzde 1.6 gerileme olurken, yıllık bazda yüzde 0.4’lük sınırlı bir artış oldu. Sektörlere baktığımızda yıllık bazda sermaye malları ve yüksek teknolojili ürünlerdeki artış dikkat çekici.

TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ

Sermaye malları sektöründe yıllık yüzde 7.2, yüksek teknolojili ürünlerde yüzde 11.5’lük artışları da olumlu değerlendiriyoruz. Diğer taraftan imalat sanayi sektöründe yüzde 1.7’lik, orta yüksek teknolojili ürünlerde yüzde 4’lük artışlar karşımıza çıkıyor” dedi. Zeytinoğlu, ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden olan sanayi üretiminde yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1.4’lük artış olduğunu ifade ederek, “Buradan üçüncü çeyrek ekonomik büyüme oranlarında sanayinin katkısının ilk iki çeyreğin altında kalacağını söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

CARİ DENGE VERİLERİ

T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan cari denge verisine ilişkin de değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, “Eylül ayında cari denge 2 milyar 966 milyon dolar açık verdi. Eylülde de turizm gelirlerinde artış olmasına rağmen açıkta ana etkenin dış ticaret açığındaki artış olduğunu görüyoruz. Eylül ayında dış ticaret açığı 8.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu kalemde geçen yıla göre 7 milyar dolarlık artış var.

YILLIK CARİ AÇIK

Hizmetler dengesinin katkısı ise geçen yıla göre 1.3 milyar dolar artarak 6.1 milyar dolar oldu. Bu gelişmelerle, yıllık cari açık eylül itibariyle 39 milyar 164 milyon dolara yükseldi” diye konuştu. Ekim ayında da dış ticaret açığındaki artışın cari açığa yansıyacağını ve yükselişin devam edeceğini beklediklerini ifade eden Zeytinoğlu, “Hizmetler gelirlerinin katkısının artacak olmasına rağmen dış ticaret açığındaki artışın daha yüksek olması, yıllık cari açığa yansıyacaktır” açıklamasında bulundu.