13 Kas 2022 - 14:42- Ekonomi G: 13 Kas 2022 - 14:46

Zeytinoğlu sanayi üretimi ve cari dengeyi değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu açıklanan sanayi üretimi ve cari denge verilerini değerlendirdi
Zeytinoğlu sanayi üretimi ve cari dengeyi değerlendirdi mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan eylül ayı sanayi üretim endeksine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu,  “Sanayi üretim endeksinde eylül ayında aylık bazda yüzde 1.6 gerileme olurken, yıllık bazda yüzde 0.4’lük sınırlı bir artış oldu. Sektörlere baktığımızda yıllık bazda sermaye malları ve yüksek teknolojili ürünlerdeki artış dikkat çekici.

TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ

Sermaye malları sektöründe yıllık yüzde 7.2, yüksek teknolojili ürünlerde yüzde 11.5’lük artışları da olumlu değerlendiriyoruz. Diğer taraftan imalat sanayi sektöründe yüzde 1.7’lik, orta yüksek teknolojili ürünlerde yüzde 4’lük artışlar karşımıza çıkıyor” dedi. Zeytinoğlu, ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden olan sanayi üretiminde yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1.4’lük artış olduğunu ifade ederek, “Buradan üçüncü çeyrek ekonomik büyüme oranlarında sanayinin katkısının ilk iki çeyreğin altında kalacağını söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

CARİ DENGE VERİLERİ

T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan cari denge verisine ilişkin de değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, “Eylül ayında cari denge 2 milyar 966 milyon dolar açık verdi. Eylülde de turizm gelirlerinde artış olmasına rağmen açıkta ana etkenin dış ticaret açığındaki artış olduğunu görüyoruz. Eylül ayında dış ticaret açığı 8.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu kalemde geçen yıla göre 7 milyar dolarlık artış var.

YILLIK CARİ AÇIK

Hizmetler dengesinin katkısı ise geçen yıla göre 1.3 milyar dolar artarak 6.1 milyar dolar oldu. Bu gelişmelerle, yıllık cari açık eylül itibariyle 39 milyar 164 milyon dolara yükseldi” diye konuştu. Ekim ayında da dış ticaret açığındaki artışın cari açığa yansıyacağını ve yükselişin devam edeceğini beklediklerini ifade eden Zeytinoğlu, “Hizmetler gelirlerinin katkısının artacak olmasına rağmen dış ticaret açığındaki artışın daha yüksek olması, yıllık cari açığa yansıyacaktır” açıklamasında bulundu.

13 Kas 2022 - 14:42 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.033.459 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

SPOT: SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN AÇIKLAMA : GÖLCÜK MERKEZDE, ZEMİN KATTA , LAVABOSU OLAN, 25M2’LİK DÜKKAN SATILIKTIR. TEL: 0537 604 01 09

PERSONELLER ARANIYOR

AÇIKLAMA : Pişmaniye İmalat bölümünde çalışmak üzere yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller alınacaktır.   *Öğrenci de olabilir.  TEL:...

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ ADRES: Özdilek AVM Yanı Uzunçiftlik/ Kartepe  TE1: 0262 373 41 73  TEL2: 0545 390 41 61 

KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE

SPOT: KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE AÇIKLAMA : KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM KERESTE Çatı - Kalıp - Kamelya malzemelerinde aradığınız herşey  EKONO...

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır.

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır. ATILIM HİDROLİK BAŞİSKELE 0532 568 99 41

MOTORLU KURYE ARANIYOR

MOTORLU KURYE ARANIYOR...

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARANIYOR

Kartepe’de bulunan firmamızda görevlendirmek üzere yurtiçi satış pazarlama temsilcileri aranmaktadır.

05306433703 LİFE OFİS

ELEMAN ARANIYOR

Pişmaniye İmalat  bölümünde çalışmak üzere  yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller  alınacaktır. *Öğrenci de olabilir.

0541 142 41 99 İZMİT PİŞMANİYE AŞ.

Beyin İş Geliştirme A.Ş.

Grup şirketlerimizin sosyal medya hesaplarını A'dan Z'ye yönetebilecek “Sosyal Medya Yöneticisi” arayışındayız.  GENEL NİTELİKLER - Kreatif içerik...

0533 706 13 97

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Genç MÜSİAD’da bayrak değişimi mask
Genç MÜSİAD’da bayrak değişimi
Perakende satışlar eylülde arttı mask
Perakende satışlar eylülde arttı
İş yeri kiralarına % 25 sınırı getirilsin mask
İş yeri kiralarına % 25 sınırı getirilsin
Motorine indirim bekleniyor mask
Motorine indirim bekleniyor
Rakam belli oldu! Doğal gaz için bin liralık destek mask
Rakam belli oldu! Doğal gaz için bin liralık destek
Büyük ikramiye 200 milyon lira mask
Büyük ikramiye 200 milyon lira
Anket Sosyal Medya Yasası'nı destekliyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL