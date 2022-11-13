Genç MÜSİAD’da bayrak değişimi

18 Kasım 2022 Cuma günü MÜSİAD Kocaeli Sosyal Tesisleri’nde Kocaeli Genç MÜSİAD’ın Olağan Genel Kurulu gerçekleştirilecek. MÜSİAD Kocaeli Şubesi’nin yapmış olduğu açıklamaya göre 18 Kasım’da yapılacak olan Genel Kurul’da tek aday olacak. 2 yıldır görevini başarıyla sürdüren mevcut başkan Samet Pala yeniden aday olmayacak. Yapılacak olan bayrak değişiminde görevi Emrullah Yolasığmaz devralacak.

ÖNEMLİ İSİMLER

18 Kasım’da saat 19:00’da MÜSİAD Kocaeli Sosyal Tesisleri’nde yapılacak olan genel kurula birçok önemli ismin katılması bekleniyor. Genç MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Cahit Ertemel ve genel merkez yönetim kurulu üyeleri, Kocaeli İl Protokolü, MÜSİAD Kocaeli Şube Başkanı İsmail Uslu ve yönetim kurulu üyeleri genel kurula katılacak isimler arasında gösteriliyor.