Genç MÜSİAD’da bayrak değişimi

18 Kasım 2022 Cuma günü MÜSİAD Kocaeli Sosyal Tesisleri’nde Kocaeli Genç MÜSİAD’ın Olağan Genel Kurulu gerçekleştirilecek. MÜSİAD Kocaeli Şubesi’nin yapmış olduğu açıklamaya göre 18 Kasım’da yapılacak olan Genel Kurul’da tek aday olacak. 2 yıldır görevini başarıyla sürdüren mevcut başkan Samet Pala yeniden aday olmayacak. Yapılacak olan bayrak değişiminde görevi Emrullah Yolasığmaz devralacak.
ÖNEMLİ İSİMLER
18 Kasım’da saat 19:00’da MÜSİAD Kocaeli Sosyal Tesisleri’nde yapılacak olan genel kurula birçok önemli ismin katılması bekleniyor. Genç MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Cahit Ertemel ve genel merkez yönetim kurulu üyeleri, Kocaeli İl Protokolü, MÜSİAD Kocaeli Şube Başkanı İsmail Uslu ve yönetim kurulu üyeleri genel kurula katılacak isimler arasında gösteriliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.