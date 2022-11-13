13 Kas 2022 - 15:28- Asayiş G: 13 Kas 2022 - 15:32

Kocaeli'de zeytinlikte çıkan yangın söndürüldü

Gebze ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü
Kocaeli'de zeytinlikte çıkan yangın söndürüldü mask
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Gebze Barış Mahallesi 1818 Sokak'ta bulunan zeytinlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 dönüm alanda etkili olan yangına müdahale eden ekipler, alevleri kısa sürede söndürdü. Yangında zeytin ağaçları zarar gördü.
# itfaiye

13 Kas 2022 - 15:28 - Asayiş

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