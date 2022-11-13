Kocaeli'de zeytinlikte çıkan yangın söndürüldü

Gebze Barış Mahallesi 1818 Sokak'ta bulunan zeytinlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 dönüm alanda etkili olan yangına müdahale eden ekipler, alevleri kısa sürede söndürdü. Yangında zeytin ağaçları zarar gördü.