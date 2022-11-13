Dün Türkiye genelinde 12 Kasım 1999 Düzce Depreminin yıl dönümünde saat 18.57'de "çök kapan tutun" tatbikatı yapılmıştı. İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Twitter hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun deprem tatbikatında "çök kapan tutun" hareketi yaptığı anların fotoğrafıyla bir paylaşım yapmıştı. Bakan Süleyman Soylu, Lütfü Türkkan'ın bu yakışıksız paylaşımına tepki gösterdi. Bakan Soylu, "Şehit ailesine küfreden aşağılık, geçmişini bütün çevremizin bildiği fersude, devleti dolandıran hırsız, (Ablasının!) kuzusu, sizi Sevgi Hastanesi paklar" ifadelerini kullandı.
13 Kas 2022 - 15:35- Siyaset Güncelleme: 13 Kas 2022 - 15:42
Soylu'dan Türkkan'a sert tepki
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kendisine yönelik paylaşımına, "Şehit ailesine küfreden aşağılık, geçmişini bütün çevremizin bildiği fersude, devleti dolandıran hırsız, (Ablasının!) kuzusu, sizi Sevgi Hastanesi paklar" diye yanıt verdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.