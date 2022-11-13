Soylu'dan Türkkan'a sert tepki

Dün Türkiye genelinde 12 Kasım 1999 Düzce Depreminin yıl dönümünde saat 18.57'de "çök kapan tutun" tatbikatı yapılmıştı. İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Twitter hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun deprem tatbikatında "çök kapan tutun" hareketi yaptığı anların fotoğrafıyla bir paylaşım yapmıştı. Bakan Süleyman Soylu, Lütfü Türkkan'ın bu yakışıksız paylaşımına tepki gösterdi. Bakan Soylu, "Şehit ailesine küfreden aşağılık, geçmişini bütün çevremizin bildiği fersude, devleti dolandıran hırsız, (Ablasının!) kuzusu, sizi Sevgi Hastanesi paklar" ifadelerini kullandı.