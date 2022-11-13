13 Kas 2022 - 16:08- Spor G: 13 Kas 2022 - 16:15

Belediye Derincespor: 2 - Elazığspor: 0

TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Belediye Derincespor, 11. hafta hafta karşılaşmasında Elazığspor’u konuk etti. Derincespor, karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Belediye Derincespor: 2 - Elazığspor: 0 mask
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Stat: Derince Belediyespor
Hakemler: Berkay Erdemir xxx, Mustafa Güçer xx, Fırat Olgun xx

Belediye Derincespor: İlker Günay xx, Muhammet Fatih Yıldırım xxx, Efe Karaoğlu xxx, Ramazan Özkabak xxx (Uğurcan İkikardeş dk. 73 x), Bertuğ Başdemir xx (Berkay Çakır dk. 87 ?), Mehmet Tosun xx (Furkan Gedik dk. 56 x), Tufan Deniz Gelen xxx, İlker Cihan xx, Tayfun Kırca xx, Sercan Uslu xx, Uğurcan Bekçi xxx (Fatih Cin dk. 87 ?)

Elazığspor: Hakan Canbazoğlu x, Hasan Ekici x, Hakkı İsmet Şimşek x, Mesut Saray xx, Salih Polatdemir x (Zeki Korkmaz dk. 58 x), Fırat Ergün x (İzzet Topatar dk. 73 x), Eray Berk Yıldız x (Ahmet Ormanoğlu dk. 73 x), Yağızcan Erdem x (Cafer Tosun dk. 81 ?), Ömer Faruk Sezgin xx, Emre Akgün xx, Muhammet Ensar Çavuşoğlu xx


Goller: Ramazan Özkabak (dk. 36), Muhammet Fatih Yıldırım (dk. 60) (Belediye Derincespor)
Kırmızı kart: Cafer Tosun (dk. 90+2) (Elazığspor)
Sarı kartlar: Bertuğ Başdemir, Mehmet Tosun (Belediye Derincespor), Yağızcan Erdem, Zeki Korkmaz, Hakkı İsmet Şimşek (Elazığspor)
# Deniz

13 Kas 2022 - 16:08 - Spor

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