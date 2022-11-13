Yine zirvedeyiz ama fena yakalandık: 1-1

İLK YARI POZİSYONSUZ VE GOLSÜZ SONA ERDİ…
Tam 38 dakika bir tek atak bile yoktu. Bu dakikada saha karıştı... Beykan sakatlandı. Yusuf taçı engelleyince sarı kart gördü. İskenderunlu Onur da sarı kart gördü. Yusuf Cihat cezalı duruma düştü. Diyarbakır maçında yok. İlk yarı 0 0 sona erdi. Bu yarıda rakip takımın iki penaltı itirazı vardı.
OKAN ATTI, ENES YANITLADI BERABERE BİTTİ
Dk.48 Yalçın sarı kart gördü.54.dakikada Okan Eken ile öne geçtik. Savunma arkasına sarkan Okan Samet’in pasıyla kaleci Muhammed'le karşı karşıya kaldı. Golcü futbolcu kalecinin soluna yaptığı plase vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-1. 57.dakikada ikinci golü kaçırdık. Okan vurdu kaleci çıkardı, Samet vurdu, yine kaleci kurtardı. 64.dakikada ev sahibi rakip takım Enes ile beraberliği buldu. Mehmet Taş oyuna girer girmez ilk topla buluşmasında pas hatası yaptı. Karamürselli Ali Keten'in pasında Enes soldan ceza sahasına sokuldu ve şutunda top soldan ağlara gitti. 75.dakikada Yusuf Cihat sağ çaprazdan şut çekti, Muhammed soluna uzanarak golü kurtardı. Maç böylece 1-1 sona erdi.
İSKENDERUNSPOR:1- KOCAELİSPOR:1
İSKENDERUNSPOR
1. MUHAMMET CAN **
55. ONUR URAL**
50. ALİ KETEN**
28. SÜHEYL ÇETİN**
20. AHMET DEVRET**
5. OKAN DERNEK**
(40. ERKAN SÜER dk.80 ?)
10. İRFAN BAŞARAN**
(4. DOĞAN ATEŞ dk.89 ?)
8. İSMAİL GÜVEN**
7. ONUR RAMAZAN **
14. KADİR ARİ**
11. ENES SOY**
(23. YASİN ABDİOĞLU dk.80 )
İskenderunspor A.Ş.
Yedekler
98. BERK BALABAN
77. UĞUR AKDEMİR
22. ERDİNÇ PEKGÖZ
6. KAAN YÜKSEL
17. MUHAMMED ENES
61. EMRE BEKİR
34. EMİR BİBEROĞLU
Teknik Sorumlu
BÜLENT YENİHAYAT
KOCAELİSPOR
35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ**
3. YALÇIN KILINÇ**
5. DIOGO ALEKSIS**
8. YUSUF CİHAT ÇELİK***
(45. MESUT CAN TUNALI dk.88 ?)
9. OKAN EKEN***
(48. MERTAN CANER dk.88 ?)
10. TAYFUN AYDOĞAN****
14. İLYAS KUBİLAY **
(6. MEHMET TAŞ* dk.63)
19. ATİLA TURAN***
32. MEHMET YILMAZ***
77. SAMED ALİ KAYA***
(7. CEM EKİNCİ dk.63 *)
80. BEYKAN ŞİMŞEK 0
Yedekler
17. İSMET YUMAKOĞU.
4. ALPAY ÇELEBİ
11. HAZARHAN KARACA
20. MEHMET SAK
22. BEDİRHAN YILDIZ
41. YİĞİTALİ BAYRAK
Teknik Sorumlu
FIRAT GÜL
STAT: YENİ HATAY STADYUMU
HAKEMLER: BURAK TAŞKINSOY **, MÜCAHİT DEĞERMENCİ**, MEHMET ÖZER**
SEZER YALÇIN(Dördüncü Hakem)
SARI KARTLAR: Onur dk.30, Cihat dk.39, Yamçın dk.45, Beykan dk.90
GOLLER: Okan dk.54, Enes dk.64
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.