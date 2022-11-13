13 Kas 2022 - 16:14- Spor G: 13 Kas 2022 - 16:37

Yine zirvedeyiz ama fena yakalandık: 1-1

2.Lig Kırmızı Grup lideri Kocaelispor, dün takipçilerinden İskenderun'a konuk oldu. Karşılıklı gollerle 1’er puanı paylaşan takımlar takipçiler Buca ve Karacabey’e yakalandı. Haftaya Dıyarbakır geliyor

Erdem Övüç
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Yine zirvedeyiz ama fena yakalandık: 1-1 mask
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İLK YARI POZİSYONSUZ VE GOLSÜZ SONA ERDİ…

Tam 38 dakika bir tek atak bile yoktu. Bu dakikada saha karıştı... Beykan sakatlandı. Yusuf taçı engelleyince sarı kart gördü. İskenderunlu Onur da sarı kart gördü. Yusuf Cihat cezalı duruma düştü. Diyarbakır maçında yok. İlk yarı 0 0 sona erdi. Bu yarıda rakip takımın iki penaltı itirazı vardı.

OKAN ATTI, ENES YANITLADI BERABERE BİTTİ

Dk.48 Yalçın sarı kart gördü.54.dakikada Okan Eken ile öne geçtik. Savunma arkasına sarkan Okan Samet’in pasıyla kaleci Muhammed'le karşı karşıya kaldı. Golcü futbolcu kalecinin soluna yaptığı plase vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-1. 57.dakikada ikinci golü kaçırdık. Okan vurdu kaleci çıkardı, Samet vurdu, yine kaleci kurtardı. 64.dakikada ev sahibi rakip takım Enes ile beraberliği buldu. Mehmet Taş oyuna girer girmez ilk topla buluşmasında pas hatası yaptı. Karamürselli Ali Keten'in pasında  Enes soldan ceza sahasına sokuldu ve şutunda top soldan ağlara gitti. 75.dakikada Yusuf Cihat sağ çaprazdan şut çekti, Muhammed soluna uzanarak golü kurtardı. Maç böylece 1-1 sona erdi.

İSKENDERUNSPOR:1- KOCAELİSPOR:1

İSKENDERUNSPOR

1. MUHAMMET CAN **

55. ONUR URAL**

50. ALİ KETEN**

28. SÜHEYL ÇETİN**

20. AHMET DEVRET**

5. OKAN DERNEK**

(40. ERKAN SÜER dk.80 ?)

10. İRFAN BAŞARAN**

(4. DOĞAN ATEŞ dk.89 ?)

8. İSMAİL GÜVEN**

7. ONUR RAMAZAN **

14. KADİR ARİ**

11. ENES SOY**

(23. YASİN ABDİOĞLU dk.80 )

İskenderunspor A.Ş.

 Yedekler

98. BERK BALABAN

77. UĞUR AKDEMİR

22. ERDİNÇ PEKGÖZ

6. KAAN YÜKSEL

17. MUHAMMED ENES

61. EMRE BEKİR

34. EMİR BİBEROĞLU

 Teknik Sorumlu

BÜLENT YENİHAYAT

KOCAELİSPOR

35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ**

3. YALÇIN KILINÇ**

5. DIOGO ALEKSIS**

8. YUSUF CİHAT ÇELİK***

(45. MESUT CAN TUNALI dk.88 ?)

9. OKAN EKEN***

(48. MERTAN CANER dk.88 ?)

10. TAYFUN AYDOĞAN****

14. İLYAS KUBİLAY **

(6. MEHMET TAŞ* dk.63)

19. ATİLA TURAN***

32. MEHMET YILMAZ***

77. SAMED ALİ KAYA***

(7. CEM EKİNCİ dk.63 *)

80. BEYKAN ŞİMŞEK 0

Yedekler

17. İSMET YUMAKOĞU.

4. ALPAY ÇELEBİ

11. HAZARHAN KARACA

20. MEHMET SAK

22. BEDİRHAN YILDIZ

41. YİĞİTALİ BAYRAK

Teknik Sorumlu

FIRAT GÜL

STAT: YENİ HATAY STADYUMU

HAKEMLER: BURAK TAŞKINSOY **, MÜCAHİT DEĞERMENCİ**, MEHMET ÖZER**

SEZER YALÇIN(Dördüncü Hakem)

SARI KARTLAR: Onur dk.30, Cihat dk.39, Yamçın dk.45, Beykan dk.90

GOLLER: Okan dk.54, Enes dk.64

# İskenderunspor, Kocaelispor, takım, ateş

13 Kas 2022 - 16:14 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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