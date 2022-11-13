Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi... Can kaybı 6'ya yükseldi, 81 yaralı

RTÜK, İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirildiğini duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Taksim'in en işlek sokaklarından olan İstiklal Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN PATLAMA AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, 6 kişinin vefat ettiğini, 81 kişinin de yaralandığını açıkladı. " Türkiye'yi ve Türk milletini terörle teslim alma çabaları dün olduğu gibi hedefine ulaşamayacaktır, burada bir terör kokusu var. Bir kadının bu işte rol oynadığı ilk tespitler" dedi.

5 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün İstiklal caddesinde meydanında gelen patlama nedeniyle İstanbul cumhuriyet başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmış olup 5 cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Ayrıca İstanbul sulh ceza Hakimliği tarafından patlama olayı ile ilgili görsel ve işitsel tüm haber ve sosyal paylaşım sitelerine yönelik yayın yasağı kararı verilmiştir" denildi.

RTÜK TARAFINDAN YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Patlamaya ilişkin açıklama yapan RTÜK, "İstanbul'daki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirilmiştir. Tüm medya kuruluşlarımızın dikkatine önemle sunulur." dedi.

”İstiklal Caddesi'nde talihsiz bir olayla karşı karşıyayız"

Patlamaya ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ”İstiklal Caddesi'nde talihsiz bir olayla karşı karşıyayız. Tüm ülkemizin ve milletimizin başı sağolsun. Şuan itibariyle kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın bombayı patlatması sonucu bu kavşakta oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz. Şuana kadar elde edilen bilgiler çerçevesinde. Tabi çalışmalar tüm yoğunluğuyla devam ediyor. Tüm kamera kayıtları inceleniyor. Tüm mağazalardaki çalışan arkadaşlar da dahil gerekli görgü tanıkları dahil tamamı olayla ilgili görüşülüyor. Gerekli değerlendirmeler yapılıyor. Netleştikçe basınımızla milletimizle de paylaşılacaktır. An itibariyle yine 4'ü olay yerinde olmak üzere 6 kişiyi kaybetmiş durumdayız. Allah rahmet eylesin yakınlarına da tekrar baş sağlığı diliyoruz. 81'de yaralımız var 2'si ağır olmak üzere. Çeşitli hastanelerimizde bu yaralılarımızda tedavi altında. Ümit ediyoruz bir an önce sağlığına da kavuşurlar. Emniyet güçlerimiz, gerek savcılığımız tüm çalışmalarını yürütüyorlar. Olay yeri inceleme tüm hızı ile devam ediyor. Gerek buradaki savcılarımız 8 savcımız var. Merkezde Adli Tıp'ta 6 savcımız ilave çalışmalarını devam ettiriyor. Bu gerektiği taktirde artırılarak tüm çalışmalar güvenlik boyutunda yapılacaktır. Son ana kadar da olayın takipçisi olacağız” dedi.

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı patlamayla ilgili adlî tahkikat başlatmıştır"

Bakan Bozdağ Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, “Güvenlik güçlerimizin kısa sürede fail ya da failleri tespit edip yakalayacağından, soruşturma sonucunda da hadisenin bütün boyutları ile aydınlatılacağından hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı patlamayla ilgili adlî tahkikat başlatmıştır. Soruşturmanın etkin yürütülmesi için sekiz Cumhuriyet Savcısı ve iki Cumhuriyet Başsavcı Vekili görevlendirilmiştir. Hadise bütün yönleriyle etkin bir şekilde soruşturulmaktadır. İstanbul Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet; yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

“Yaralıların tedavisi hastanelerimizde devam ediyor”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 53 yaralımız var. İlk müdahaleler olay yerine ulaşan ekiplerce yapıldı. Yaralıların tedavisi hastanelerimizde devam ediyor. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

FAHRETTİN ALTUN'DAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklamasında “Bugün İstanbul Beyoğlu ilçesinde meydana gelen patlamayla ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığının 13.11.2022 tarih ve 04181 sayılı yazısı ile yayın yasağı getirilmiştir. Yayın yasağının amacı toplumda korku, panik ve kargaşa oluşturabilecek, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edebilecek yayınlara mani olmaktır. Yaşanan olayla ilgili olarak devletimizin tüm kurum ve kuruluşları hızlı, titiz ve etkin bir şekilde soruşturma yürütmektedir. Bu süreçte medya kuruluşlarını sorumlu olmaya, sosyal medya kaynaklı dezenformatif içeriklere itibar etmemeye, ilgili kamu otoritelerinin açıklamalarını esas almaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.