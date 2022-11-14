14 Kas 2022 - 09:48- Yaşam G: 14 Kas 2022 - 09:54

E-ticaret Sitemde Satışlarımı Nasıl Arttırabilirim?
E-ticaret Sitemde Satışlarımı Nasıl Arttırabilirim? mask

Günümüzde pek çok e-ticaret sitesi yer almaktadır. Sektör canlı olduğu gibi rekabet de oldukça fazladır. Yatırımcılar, işletmeler ve firmalar her zaman gerek güçlerini nasıl arttıracaklarını gerekse satışlarını nasıl yükseltebileceğini merak eder.

Eğer bazı konulara önem verirseniz, her iki isteğinizin de gerçekleştiğini görebilirsiniz. Bu konuda bazı öneriler şu şekilde gösterilebilir;

1.       Online Reklamlar Kullanma

2.       SEO Uyumlu Site Hazırlamak

3.       Kampanyalar Yapmak

4.       Kullanıcı Deneyimini Arttırmak

5.       Sosyal Medya Kullanmak

6.       Mobil Uyum

Online satış taktikleri arasında bu noktalara özen gösterirseniz hem satışlarınızı yükseltebilir hem de e-ticaret sitenizi güçlendirebilirsiniz.

Online Reklamlar Kullanma

Sitenizde yer alan ürünlerin daha fazla insana ulaşmasını istiyorsanız, ilk dikkat etmeniz gereken konulardan bir tanesi reklamlardır. Özellikle e ticaret sitenizi yeni açmışsanız, bu insanların sizi tanımayacağı anlamına gelir.

Bu bakımdan online reklamlar kullanarak hedef kitlenize kendinizi tanıtabilirsiniz. Siteniz yeni olmasa, tanınsanız bile reklamlarla tüketicilerin aklına kazınabilir, bir ihtiyaçları olduğunda tercih meselesi olabilirsiniz.

Online satış taktikleri arasında yer alan online reklamlar kendi içinde farklı sınıflara ayrılır. Google ADS ve YouTube’u kullanabileceğiniz gibi Facebook ve Twitter gibi platformlar aracılığıyla da reklamlar yapabilirsiniz. Başarılı bir reklam kampanyası ile satışlarınızı kısa sürede arttırabilirsiniz.

SEO Uyumlu Site Hazırlamak

E ticaret sitenizin tanınırlığınızı yükseltmek ve satışlarını arttırmak istiyorsanız, arama motorunda ilk sayfada yer almanız gerekir. Çünkü tüketiciler genellikle bu sayfa genelinde işlerini halletmiş olur. Sayfalar ilerledikçe görüntüleme ve tıklama oranları da düşer.

Bu durum ne kadar geride olursanız satışlarınızın da o kadar azalacağını gösterir. Eğer dükkan açmadan internetten satış yapmak istiyorsanız, web sitenizde SEO ayarlarının yapılması gerekir. Böylece arama motorlarına daha iyi hitap edebilir, algoritmanın sizi daha iyi şekilde puanlamasını sağlayabilirsiniz.

Site içi ve site dışı olarak yapılan bu işlemler sitenizin SEO eksiklerini tespit eder ve bunlara arama motoruna göre çözümler sunar. Böylece e ticaret siteniz daha iyi sıralama alabilir.

Kampanyalar Yapmak

Sitenizde bulunan ürünlerin daha faza satmasını istiyorsanız, tavsiye edilen konulardan bir tanesi de kampanyadır. Çünkü insanlar e-ticaret siteleri tarafından yapılan kampanyaları düzenli bir şekilde takip eder ve kaçırmak ister.

Ancak bunları nasıl verdiğiniz çok önemlidir. Eğer aralarında çok fazla aralar varsa insanlar takip etmekten sıkılacaktır. Sık sık yapmak da buna alışmalarına neden olur. Böylece kampanya sonlandığında satışlar çok keskin bir biçimde düşecektir.

Dolayısıyla online satış taktikleri arasında yer alan kampanyaları yaparken, zamanlamasını güzel bir şekilde ayarlamanız şarttır.

Kullanıcı Deneyimini Arttırmak

Günümüzde her insan siteleri kolay, zorluk çekmeden kullanmayı ister. Bu nedenle E ticaret sitenizin kullanıcı deneyimi düşünülerek tasarlanması gerekir. Bu sayede daha fazla kişiye hitap etmeniz mümkün hale gelir.

Üyelik kolay bir şekilde yapılabilmesi, insanların alışverişin tüm işlemlerini kolayca gerçekleştirebilmesi ve sayfalar arasında kolay bir şekilde dolaşması bu açıdan çok önemlidir. Sadece bunlarla sınırlı kalmadan kullanımı zor bir site, aynı zamanda yöneticilere de zor anlar yaşatır.

Sosyal Medya Kullanmak

Sitenizin daha fazla satış yapmasını istiyorsanız, sosyal medya platformlarında hesap sahibi olmaya da özen gösterilmelidir. Bu sayede daha fazla kişiye satış yapmanız mümkün hale gelir.

Çünkü Facebook, Instagram ve Twitter gibi platformlar insanlar tarafından 7/24, zaman ve mekan fark etmeden kullanılır. Bunlar içinde ücretsiz olarak açabileceğiniz bir hesap, hedef kitlenize daha kolay bir şekilde ulaşabileceğinizi gösterir.

Dolayısıyla platform içerisinde doğru bir strateji kurarsanız, sitenize çektiğiniz müşterileri arttırabilirsiniz. Böylece e-ticaret sitenizde yaptığınız satışları da arttırabilirsiniz.

Mobil Uyum

İnternet sadece bilgisayardan değil mobil cihazlardan da kullanılmaktadır. Akıllı telefon ve tabletlerin rolü burada asla küçümsenmemelidir. Zira bunlar bilgisayarlara göre internete her zaman ve her yerde bağlanmaya izin verir.

Dolayısıyla e ticaret sitenizin mobil uyuma sahip olması, hedef kitlenizin her yerde sitenize zorluk çekmeden girebileceğini, tüm ürünleri rahatça görerek alışverişi yapabileceğini gösterir. Bu bakımdan satışlarınızın da yükselmesini sağlar.

Bununla sınırlı kalmadan mobil uyumlu bir siteye sahip olmanız, arama motorlarında daha iyi görünmenize de olanak tanır. Eğer dükkan açmadan internetten satış yapmak istiyorsanız, tüm bu konulara özen göstererek satışlarınızı yükseltebilirsiniz.

14 Kas 2022 - 09:48 - Yaşam

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.983.884 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

SPOT: SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN AÇIKLAMA : GÖLCÜK MERKEZDE, ZEMİN KATTA , LAVABOSU OLAN, 25M2’LİK DÜKKAN SATILIKTIR. TEL: 0537 604 01 09

PERSONELLER ARANIYOR

AÇIKLAMA : Pişmaniye İmalat bölümünde çalışmak üzere yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller alınacaktır.   *Öğrenci de olabilir.  TEL:...

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ ADRES: Özdilek AVM Yanı Uzunçiftlik/ Kartepe  TE1: 0262 373 41 73  TEL2: 0545 390 41 61 

KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE

SPOT: KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE AÇIKLAMA : KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM KERESTE Çatı - Kalıp - Kamelya malzemelerinde aradığınız herşey  EKONO...

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır.

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır. ATILIM HİDROLİK BAŞİSKELE 0532 568 99 41

MOTORLU KURYE ARANIYOR

MOTORLU KURYE ARANIYOR...

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARANIYOR

Kartepe’de bulunan firmamızda görevlendirmek üzere yurtiçi satış pazarlama temsilcileri aranmaktadır.

05306433703 LİFE OFİS

ELEMAN ARANIYOR

Pişmaniye İmalat  bölümünde çalışmak üzere  yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller  alınacaktır. *Öğrenci de olabilir.

0541 142 41 99 İZMİT PİŞMANİYE AŞ.

Beyin İş Geliştirme A.Ş.

Grup şirketlerimizin sosyal medya hesaplarını A'dan Z'ye yönetebilecek “Sosyal Medya Yöneticisi” arayışındayız.  GENEL NİTELİKLER - Kreatif içerik...

0533 706 13 97

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
E-ticaret Sitemde Satışlarımı Nasıl Arttırabilirim? mask
E-ticaret Sitemde Satışlarımı Nasıl Arttırabilirim?
Kandıralı, yarım asrı aşan tecrübesiyle yeni müzisyenler yetiştiriyor mask
Kandıralı, yarım asrı aşan tecrübesiyle yeni müzisyenler yetiştiriyor
SEDAŞ’tan Milli Ağaçlandırma Günü’nde 1.250 fidan mask
SEDAŞ’tan Milli Ağaçlandırma Günü’nde 1.250 fidan
Online Kredi Kartı Başvurusu Nasıl Yapılır? mask
Online Kredi Kartı Başvurusu Nasıl Yapılır?
Fikri Işık’ın kızı dünyaevine girdi mask
Fikri Işık’ın kızı dünyaevine girdi
PERKOTEK Plaka Tanıma Sistemi mask
PERKOTEK Plaka Tanıma Sistemi
Anket Sosyal Medya Yasası'nı destekliyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL