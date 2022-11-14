E-ticaret Sitemde Satışlarımı Nasıl Arttırabilirim?

Günümüzde pek çok e-ticaret sitesi yer almaktadır. Sektör canlı olduğu gibi rekabet de oldukça fazladır. Yatırımcılar, işletmeler ve firmalar her zaman gerek güçlerini nasıl arttıracaklarını gerekse satışlarını nasıl yükseltebileceğini merak eder.

Eğer bazı konulara önem verirseniz, her iki isteğinizin de gerçekleştiğini görebilirsiniz. Bu konuda bazı öneriler şu şekilde gösterilebilir;

1. Online Reklamlar Kullanma

2. SEO Uyumlu Site Hazırlamak

3. Kampanyalar Yapmak

4. Kullanıcı Deneyimini Arttırmak

5. Sosyal Medya Kullanmak

6. Mobil Uyum

Online satış taktikleri arasında bu noktalara özen gösterirseniz hem satışlarınızı yükseltebilir hem de e-ticaret sitenizi güçlendirebilirsiniz.

Online Reklamlar Kullanma

Sitenizde yer alan ürünlerin daha fazla insana ulaşmasını istiyorsanız, ilk dikkat etmeniz gereken konulardan bir tanesi reklamlardır. Özellikle e ticaret sitenizi yeni açmışsanız, bu insanların sizi tanımayacağı anlamına gelir.

Bu bakımdan online reklamlar kullanarak hedef kitlenize kendinizi tanıtabilirsiniz. Siteniz yeni olmasa, tanınsanız bile reklamlarla tüketicilerin aklına kazınabilir, bir ihtiyaçları olduğunda tercih meselesi olabilirsiniz.

Online satış taktikleri arasında yer alan online reklamlar kendi içinde farklı sınıflara ayrılır. Google ADS ve YouTube’u kullanabileceğiniz gibi Facebook ve Twitter gibi platformlar aracılığıyla da reklamlar yapabilirsiniz. Başarılı bir reklam kampanyası ile satışlarınızı kısa sürede arttırabilirsiniz.

SEO Uyumlu Site Hazırlamak

E ticaret sitenizin tanınırlığınızı yükseltmek ve satışlarını arttırmak istiyorsanız, arama motorunda ilk sayfada yer almanız gerekir. Çünkü tüketiciler genellikle bu sayfa genelinde işlerini halletmiş olur. Sayfalar ilerledikçe görüntüleme ve tıklama oranları da düşer.

Bu durum ne kadar geride olursanız satışlarınızın da o kadar azalacağını gösterir. Eğer dükkan açmadan internetten satış yapmak istiyorsanız, web sitenizde SEO ayarlarının yapılması gerekir. Böylece arama motorlarına daha iyi hitap edebilir, algoritmanın sizi daha iyi şekilde puanlamasını sağlayabilirsiniz.

Site içi ve site dışı olarak yapılan bu işlemler sitenizin SEO eksiklerini tespit eder ve bunlara arama motoruna göre çözümler sunar. Böylece e ticaret siteniz daha iyi sıralama alabilir.

Kampanyalar Yapmak

Sitenizde bulunan ürünlerin daha faza satmasını istiyorsanız, tavsiye edilen konulardan bir tanesi de kampanyadır. Çünkü insanlar e-ticaret siteleri tarafından yapılan kampanyaları düzenli bir şekilde takip eder ve kaçırmak ister.

Ancak bunları nasıl verdiğiniz çok önemlidir. Eğer aralarında çok fazla aralar varsa insanlar takip etmekten sıkılacaktır. Sık sık yapmak da buna alışmalarına neden olur. Böylece kampanya sonlandığında satışlar çok keskin bir biçimde düşecektir.

Dolayısıyla online satış taktikleri arasında yer alan kampanyaları yaparken, zamanlamasını güzel bir şekilde ayarlamanız şarttır.

Kullanıcı Deneyimini Arttırmak

Günümüzde her insan siteleri kolay, zorluk çekmeden kullanmayı ister. Bu nedenle E ticaret sitenizin kullanıcı deneyimi düşünülerek tasarlanması gerekir. Bu sayede daha fazla kişiye hitap etmeniz mümkün hale gelir.

Üyelik kolay bir şekilde yapılabilmesi, insanların alışverişin tüm işlemlerini kolayca gerçekleştirebilmesi ve sayfalar arasında kolay bir şekilde dolaşması bu açıdan çok önemlidir. Sadece bunlarla sınırlı kalmadan kullanımı zor bir site, aynı zamanda yöneticilere de zor anlar yaşatır.

Sosyal Medya Kullanmak

Sitenizin daha fazla satış yapmasını istiyorsanız, sosyal medya platformlarında hesap sahibi olmaya da özen gösterilmelidir. Bu sayede daha fazla kişiye satış yapmanız mümkün hale gelir.

Çünkü Facebook, Instagram ve Twitter gibi platformlar insanlar tarafından 7/24, zaman ve mekan fark etmeden kullanılır. Bunlar içinde ücretsiz olarak açabileceğiniz bir hesap, hedef kitlenize daha kolay bir şekilde ulaşabileceğinizi gösterir.

Dolayısıyla platform içerisinde doğru bir strateji kurarsanız, sitenize çektiğiniz müşterileri arttırabilirsiniz. Böylece e-ticaret sitenizde yaptığınız satışları da arttırabilirsiniz.

Mobil Uyum

İnternet sadece bilgisayardan değil mobil cihazlardan da kullanılmaktadır. Akıllı telefon ve tabletlerin rolü burada asla küçümsenmemelidir. Zira bunlar bilgisayarlara göre internete her zaman ve her yerde bağlanmaya izin verir.

Dolayısıyla e ticaret sitenizin mobil uyuma sahip olması, hedef kitlenizin her yerde sitenize zorluk çekmeden girebileceğini, tüm ürünleri rahatça görerek alışverişi yapabileceğini gösterir. Bu bakımdan satışlarınızın da yükselmesini sağlar.

Bununla sınırlı kalmadan mobil uyumlu bir siteye sahip olmanız, arama motorlarında daha iyi görünmenize de olanak tanır. Eğer dükkan açmadan internetten satış yapmak istiyorsanız, tüm bu konulara özen göstererek satışlarınızı yükseltebilirsiniz.