Ankara DSİ V. Bölge Müdürlüğü'nden 12 adet taşınmaz (tarla ve arsa) ihaleyle satışa sunulacak

1- Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz malın mülkiyeti 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 45. maddesi ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait “Taşınmaz mal Satış Yönetmeliği’ne göre “AÇIK TEKLİF USULÜ” ile Mustafa Kemal Mah. 2151/1.Cadde A Blok No:24 Çankaya/ ANKARA adresinde bulunan DSİ 5.Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünde aşağıda belirtilen gün ve saatte satışı yapılacak

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