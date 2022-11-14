Yağız öğretmen hayatını kaybetti

İbni Sina İmam Hatip Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Yağız Yazıcı (46) yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi görüyordu. Geçtiğimiz ay ameliyat olan ve 3 gün önce fenalaşarak hastanede yoğun bakıma alınan Yazıcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 2 çocuk babası olan Yazıcı'nın cenazesi bugün Fevziye Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Alibey Yazıcı'nın oğlu olan Yağız Yazıcı, Kocaeli Esnaf Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş ve İYİ Partili Cumali Durmuş’un yeğeni ve İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Bahadır Yaşar'ın da kuzeniydi.