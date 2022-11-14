KOTO'dan açıklama: Terörü lanetliyoruz

KOTO Başkanı Necmi Bulut, İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısı ile ilgili mesaj yayınladı. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyen Başkan Bulut, "Teröre ve destekçilerine lanet olsun. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.