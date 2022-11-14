Motorine indirim geliyor

Akaryakıt sektörü kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu gece motorine indirim gelecek. Motorinin litre fiyatı bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 56 kuruş gerileyecek. Benzinde ve oto gazda ise bu gece fiyat değişimi olmayacak.
YENİ FİYATLAR NE OLACAK?
İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 24,77 TL’ye, Ankara’da 24,90 TL’ye, İzmir’de 24,93 TL’ye gerileyecek. Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 22,68 TL, Ankara’da ve İzmir’de 22,84 TL seviyesinde bulunuyor. Fiyatlar rafineri uzaklıklarına ve şirket kâr marjlarına göre iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.