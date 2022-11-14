Motorine indirim geliyor

Akaryakıt sektörü kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu gece motorine indirim gelecek. Motorinin litre fiyatı bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 56 kuruş gerileyecek. Benzinde ve oto gazda ise bu gece fiyat değişimi olmayacak.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 24,77 TL’ye, Ankara’da 24,90 TL’ye, İzmir’de 24,93 TL’ye gerileyecek. Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 22,68 TL, Ankara’da ve İzmir’de 22,84 TL seviyesinde bulunuyor. Fiyatlar rafineri uzaklıklarına ve şirket kâr marjlarına göre iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.