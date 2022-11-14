Yeni haftada yağışlara dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Meteoroloji’nin tahminlerine göre hafta başında dar bir alanda etkisini gösterecek olan yağışlar adım adım daha geniş bir alanda görülecek. Cuma günü yağışların Kocaeli'de de kendini göstermesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında az da olsa düşüş görülecek.

KARADENİZ İÇİN UYARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.