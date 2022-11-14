14 Kas 2022 - 11:01- Eğitim G: 14 Kas 2022 - 11:21

Okul bahçesinde bitki yetiştiren öğrencilere doğa sevgisi aşılanıyor

İzmit ilçesinde bir okulun arkasında oluşturulan ve içerisinde seranın da bulunduğu 2 dönümlük bahçede öğrenciler, sebze, meyve ve çiçek yetiştiriyor
Okul bahçesinde bitki yetiştiren öğrencilere doğa sevgisi aşılanıyor mask
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Kocaeli'nin kırsal mahallesinde aynı binadaki ilkokul ve ortaokulda oluşturulan bahçede sebze ve meyve yetiştiren öğrenciler, doğa sevgisi kazanıyor. Çubuklu Osmaniye İlkokulu/Ortaokulu Müdürü Kerim Öz, 3 yıl önce müdür olarak geldiği okulun arkasındaki alanda öğrencilerle sebze ve meyve yetiştirmeye karar verdi. Öğrencilerin de desteğiyle 200 metrekarelik alana kurulan bahçe ve seranın alanı, ilginin artması üzerine 2 dönüme çıkarıldı. Çocuklar tarafından çapalanan ve gübrelenen toprağa, daha sonra domates, salatalık, havuç, marul, roka, çilek gibi ürünlerin yanında bazı çiçek türleri de ekilerek sulandı, bakımları yapıldı. Bahçe ve seradan verim alan öğrenciler, hazırlanacak proje kapsamında Avrupa'nın farklı şehirlerine yolculuk yaparak oradaki tarımsal uygulamaları da görmeyi amaçlıyor. Kentteki anaokulu öğrencilerinin de ilgisini çeken bahçe, çocuklara doğa sevgisini kazandırmada önemli rol oynuyor.

"Üretim toplumunun önemini öğrencilere aşılamaya başladık"

Okul müdürü Kerim Öz, AA muhabirine, 3 yıl önce başladıkları projelerini 2 dönümlük alanda sürdürdüklerini söyledi. Bölgede yetişen sebzeleri bahçe ve seralarında üretmeye çalıştıklarını anlatan Öz, "Son dönemde çilek ekmeye başladık çünkü çileğin 10 ay boyunca özellikle seralarda verimli olduğunu gördük. Okulumuza maddi anlamda katkı sağlamak amacıyla yeni sera kurmaya başladık." dedi. Valilik ve Büyükşehir Belediyesinden destek aldıklarını belirten Öz, çalışmalarını görmek için kurum ve kuruluşlardan ziyaretler yapıldığını dile getirdi.

Öz, kentteki diğer okullardan öğrencilerin bahçe ve seralarını gezmeye geldiği ifade ederek, şöyle devam etti:

"Buraya gelen öğrenciler bahçe ve seralardan topladıklarıyla çok mutlu oluyorlar. Bu da bize heyecan veriyor. Yani yaşanabilir okul kurmak istiyoruz. Ziyaretimize gelenler ve takdir edenler de doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Her türlü sebzeyi ektiğimiz için öğrencilerimizle paylaşıyoruz. Bazen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı yurtlara bu ürünleri gönderiyoruz ancak önümüzdeki yıldan itibaren daha çok okula gelir sağlayıcı işler yapmak istiyoruz. Özellikle ürün çeşitliliğini azaltıp bunları pazarlamayı düşünüyoruz. Gelirden daha çok öğrencilerin eğitimine önem veriyoruz çünkü bu öğrenciler köyde yetişen öğrenciler. Bu öğrenciler içerisinde çiftçi olmak isteyen öğrenciler vardır. Bilimsel anlamda tarım nasıl yapılır bunu öğretmek istiyoruz."

Çocukların bahçedeki çalışmalardan önemli tarımsal bilgiler edindiğini belirten Öz, "Üretim toplumunun önemini öğrencilere aşılamaya başladık. Burada doğa bilincini öğrencilere vermek istiyoruz. Avrupa Birliği projeleri yapmak istiyoruz. Öğrencilerimizle Avrupa'nın farklı şehirlerine yolculuk yapmak ve oradaki tarım uygulamalarını, politikalarını görmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

"Bu bahçe ve bitkiler bize çok şey kattı"

7. sınıf öğrencisi Ensar Uzun da daha önce öğle aralarında okulda futbol oynadıklarını, şimdi ise arkadaşlarıyla bahçede vakit geçirdiklerini söyledi.

Bahçelerini çok sevdiklerini vurgulayan Uzun, "Bitkilerin bizim dostumuz olduğunu bu bahçeyle öğrendik. Burayı benimsedik. Burası gerçekten çok güzel oldu. Ağabeylerimize yardım ediyoruz, onlarla buradaki bahçeyi büyüttük. Teneffüslerde arkadaşlarımızın yardımıyla çalışmalar yaptık. Bahçeden topladığımız ürünleri evimize getiriyoruz, çok mutlu oluyoruz." şeklinde konuştu.

Uzun, bahçe sayesinde bitkilere olan ilgisinin arttığına değinerek, "Bu bahçe ve bitkiler hem ders anlamında hem de sosyallik anlamında bize çok şey kattı. Öğretmenlerimizle buraya gelerek kitap okuyabiliyoruz. Buraya gelince yorgunluğumuz geçiyor, daha mutlu oluyoruz." dedi.

"Bahçede babaanneme yardım edebiliyorum"

6. sınıf öğrencisi Tuğba Turan ise bahçenin oluşmasında büyük emek harcadıklarını kaydetti. Sınıftan çıkıp bahçeye geldiğinde rahatladığını anlatan Turan, şunları ifade etti:

"Buraya gelince yeşilliklerin içinde kendimizi iyi hissediyoruz. Çileklerimizin yetişmesi için 'talaşlama' yöntemi bulduk. Ağaç talaşlarını çileklerimizin diplerine koyup güzel yetişmesini sağlıyoruz. Bunu yabancı bir ülkeden gördük ve denemeye karar verdik. Buradaki bitkilerimizi de ilaçlama olmadan yüzde 100 organik üretmeye dikkat ettik. Bu bahçeden önce bitkilerin nasıl yetiştiğini bilmiyordum. Bu nedenle bahçede babaanneme yardım edemiyordum, yardım etmeye çalışsam da yapamıyordum. Buraya gelince bitkilerin nasıl yetişmesi gerektiğini öğrendim. Onlara daha iyi bakmaya başladım, bu şekilde de bahçede babaanneme yardım edebiliyorum."

# Futbol, Okul, Avrupa

14 Kas 2022 - 11:01 Kocaeli/ İzmit- Eğitim

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