SGK Müdürü Kocaeli’deki kayıt dışı istihdamı açıkladı

Kocaeli Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 10 yıllık İl Müdürü Nurettin Nacar’ın Şanlıurfa’ya tayinin çıkması üzerine boş kalan koltuğa İsmail Ünlü geldi. Ünlü, bugün basınla tanışma ve bilgilendirme toplantısı kapsamında Kocaeli Sosyal Sigorta İl Müdürlüğünde toplantı gerçekleştirdi. Kayıt dışı çalışmanın altını çizen Ünlü, Kocaeli’de kayıt dışı istihdam oranı yüzde 22,25 olarak açıklandı.

KAYIT DIŞI MÜCADELEYİ ANLATTI

Ünlü toplantı sırasında yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi: “2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Programında yer alan sosyal güvenlik bilincini artırmak amacındayız. Ülkemizin en önemli sorunları arasında yer alan ve Kurumumuzun da çalışmalarında öncelikli başlıklarından biri olan kayıt dışı istihdamla mücadelemizi anlatmak ve sizlerin bu konudaki desteğinin bizim için çok önemli ve anlamlı olduğunu belirtmek isterim.

“KAYIT DIŞILIK ANAYASAL HAKKI ENGELLER”

Kurumumuz E-devlet üzerinden en fazla hizmet veren kamu kurumlarından bir tanesidir. Vatandaşlarımızın, Kuruma gelmesine gerek kalmadan, yerinden 4/A hizmet dökümü, tahsis başvuru talebi, 4/A Emekli aylığı bilgisi, banka ve adres değişikliği gibi hizmetlerin de aralarında bulunduğu toplam 161 adet hizmete E-devlet uygulaması ile erişebilmektedir. Anayasamızın 60. Maddesine göre “Herkes Sosyal Güvenlik hakkına sahiptir.” denilerek, sosyal güvenlik bir anayasal hak olarak güvence altına alınmıştır. Kayıt dışılık da bu Anayasal hakkın önündeki engellerden biridir.

“KAYIT DIŞILIK İKİ DURUMDA ORTAYA ÇIKAR”

Kayıt dışılık iki durumda ortaya çıkmaktadır. Birincisi çalışan kişilerin Kurumumuza sigorta bildiriminin yapılmaması, ikincisi ise çalışanların Sosyal Güvenlik sistemine dahil edilmekle birlikte prim ya da günlerinin eksik bildirilmesidir. 2008 yılında yapılan Sosyal Güvenlik Reformu ile birlikte kayıtlı istihdamın özendirilmesi ve bu bilincin arttırılmasına yönelik tüm paydaşlarımıza öncelikli olarak rehberlik, bilgilendirme ve denetim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Kayıt dışı istihdamın artması, bir taraftan çalışanların güvencesiz kalmasına yol açarken, diğer taraftan da işverenler aleyhinde haksız rekabete yol açmaktadır. Rehberlik ve bilgilendirmenin yanı sıra Müdürlüğümüz tarafından, 2022 yılında 3 bin 102 işyeri denetim faaliyeti icra edilmiştir.

“KOCAELİ’DE YÜZDE 22 CİVARINDA KAYIT DIŞILIK”

Ayrıca, cezanın yerini teşvikin, denetimin yerini rehberliğin aldığı bir anlayışı hayata geçirmeye çalışıp bilinçlendirme, farkındalık, etkin rehberlik ve denetim faaliyetlerine öncelik verilerek bu süreçte ülkemizde %50'lerde olan kayıt dışı istihdam oranı 2021 yılında yüzde 29'lara kadar düşmüştür. Bu oran TÜİK verilerine göre 2022 yılı Nisan ve Haziran ayları arasında yüzde 269’dur. Ayrıca 2021 yılı TÜİK verilerine göre Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova’nın içinde bulunduğu grupta kayıt dışı istihdam oranı yüzde 22,25’tir. Bu oran her ne kadar Türkiye ortalamasının altında olsa da yine de bir gerçeklik olarak karşımızdadır.

KOCAELİ’DE KAÇ SİGORTALI ÇALIŞIYOR?

Kocaeli’deki sosyal güvenlik verileri hakkında konuşan Ünlü, “Eylül ayı itibariyle işçiler, kamu çalışanları ve kendi nam ve hesabına çalışanlar olmak üzere 830 bin 979 sigortalı çalışan bulunmaktadır. Bahsettiğimiz 830 bin 979 kişinin 247bin 185’i kadın 597bin 208’i erkektir. Şehrimizde toplam 314 bin 747 emekli olup, bunların 188 bin 704’ü erkek, 126 bin 43’ü kadındır. İlimizde GSS kapsamında tescil edilenlerin sayısı 93 bin 42’dir. 60/g kapsamında GSS’li olan ve primini kendi ödeyen 38 bin 223 kişi bulunmakta olup, GSS primi devlet tarafından karşılanan kişi sayısı ise 54 bin 819 kişidir. Bu kapsamda nüfusumuzun yüzde 98,71’i sosyal güvenlik kapsamı içerisinde bulunmaktadır. Kapsam dışı olan kişi sayısı ise 26 bin 133’tür.

5 BİN 430 YABANCI UYRUKLU ÇALIŞAN

Belirttiğimiz sigortalılarımızın içerisinde 93 farklı ülkeden toplam 5 bin 430 kayıtlı yabancı uyruklu çalışan bulunmaktadır. Bunların 4 bin 446’sı erkek, 984’ü kadın çalışandır. Bu çalışanların 3 bin 34’ü imalat, 633’ü eğitim, 520’si ise toptan ve perakende satış sektörlerinde hizmet vermektedir. Üzülerek ifade etmek isteriz ki; İlimizde 2022 yılında toplam 33 bin 174 iş kazası gerçekleşmiş olup, maalesef 46 iş kazası ölümle sonuçlanmıştır. Yine 2022 yılında CİMER ve Alo 170 ihbar ve şikâyet hattımız üzerinden toplam 46 bin 613 sayıda başvuru olmuştur.