Fırat Gül: İyi 1 puan gibi görünse de 2 puan kaybettik

İLK YARI BİRBİRİMİZİ TARTTIK

Kritik bir maçtı ve bunun bilincinde hareket ettik. İskenderunspor sahasında iyi oynayan bir rakip. Bunu mücadeleleri ile ortaya koydu. İlk yarıda maç ortada geçti. Birbirini tartan iki takım vardı sahada. Belki top üstünlüğü onlarda gibi göründü ama pozisyon ilk yarıda verdiğimizi düşünmüyorum. İkinci yarıya iyi başladık, pozisyonlarımız vardı, golü de bulduk.

İLGİNÇ ŞEKİLDE GOLÜ İPTAL ETTİ

Tayfun’un verilmeyen golünün olduğu pozisyonda değişiklikler vardı. Hakeme sordum kendisi “Oyna” dedi. Tayfun’un topu gol oldu ancak ilginç bir şekilde golü iptal etti. Sonra yan hakemlere “Değişikliği yapın” diye bağırdı. Rakibimizden deplasmanda 1 puan aldık. Bu maç bitti. Yenemiyorsan yenilmeyeceksin. Bizim gibi şampiyonluğa oynayan bir takımdan önemli 1 puan aldık. 1-1 avantajlı bir skor ancak 2 puan kaybettiğimizi düşünüyorum.

TARAFTARIN PERFORMANSI MÜKEMMELDİ

1-0’dan sonra Yusuf Cihat ile Samed Ali ve aynı pozisyonda Tayfun’a ikinci gole yaklaştık, nasip olmadı. Taraftarımızın performansı yine mükemmeldi. Destekleri, seslerinin sahaya inmesi takım motivasyonu açısından gerçekten çok önemliydi. Maçtan sonra takımı çağırıp alkışlaması, bağrına basması da oldukça kıymetliydi bizim için. En iyi Kocaelispor taraftarı. Bu maçı bitirdik. Önümüzde Diyarbakır maçı var. O maça en iyi şekilde hazırlanacağız.