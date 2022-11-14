Azeri şehit Tümgeneralin adı İzmit’te yaşatılacak

İzmit Belediyesi ve Kocaeli Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği ortaklığında, 14 Temmuz 2020 tarihinde Ermenistan ile girilen çatışmada şehit düşen Tümgeneral Polad Haşimov anısına yapılan parkın tanıtım programı gerçekleştirildi. Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı Konak Sokak’ta bulunan parkın tanıtım programına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Azerbaycan Milletvekili Aydın Hüseyinov, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, Kocaeli Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği ile Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar, Azerbaycan İçtimai Siyasi Uluslararası Araştırmalar Merkezi Başkanı Samir Adıgüzel, Karabağ Savaşı Gazisi İbrahim Cabbaroğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti Başkonsolosluğu Muavin Konsolos Murad Balacayev, Şehit Tümgeneral Polad Haşimov’un kız kardeşi Kemale Haşimov, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Anasanat Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nurettin Bektaş ve vatandaşlar katıldı.

“BÖYLE KAHRAMANLAR HİÇ UNUTULMASIN”

Programa ev sahipliği yapan Başkan Hürriyet, “Türkiye ve Azerbaycan. İki devlet tek millet. Kardeşliğimiz, dostluğumuz her zaman baki. Bu kardeşliğimizin, göstergesi olarak Yenişehir Mahallemizde bulunan bu parkımıza, Dağlık Karabağ Savaş’ında şehit olan, kahramanlık destanlarıyla anılan Polat Haşimov Generalimizin ismini verelim, hatırasını yaşatalım istedik. Böyle kahramanlar hiç unutulmasın, gelecek nesillere aktarılsın ki hatıraları hep yaşasın. Değerli Bilal Başkanım ve değerli yönetimiyle birlikte buraya bugünden itibaren Polat Haşimov’un adını veriyoruz.

“AZERBAYCAN’A İZMİT’İN SELAMLARINI İLETİYORUM”

Kardeşliğimiz daim olsun. Aynı zamanda İzmit Belediyesinin, Azerbaycan Bakü Nesimi Belediyesi ile Kardeş Belediye olduğunu da buradan hatırlatmak istiyor ve basın mensuplarımız aracılığıyla tüm Azerbaycan’a İzmit’in selamlarını, sevgilerini iletiyorum. Bayraklarımız yan yana, insanlarımız can cana. İki devlet tek millet mantığıyla bu güzel toplulukla birlikte, çok güzel bir amaç için bir aradayız.

“HATIRALARIN KATLANDIĞI BİR PARK HALİNE GELDİ”

Bu parkın diğer tarafında 17 Ağustos Depremi anıtı var. Bugün de değerli generalimizin isminin ve büstünün yer alacağı, hatıraların daha da katlandığı bir park haline geldi. Aslında, Tıbbi Aromatik Bitkiler Parkı diye isimlendirilmişti. Ama bu bölge hepinizin bildiği gibi şehir içinde kalan, bitkilerin yoğunlukla egzoz dumanına maruz kaldığı, tarım için de gerçekten küçük bir alan. Aromatik bitki ekimi de çok küçük bir alanda yapılıyordu. Yani burada bir aromatik bitki yetiştirmek, o bitkiye yapabileceğimiz en büyük eziyetti.

“BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR İSİM”

Biz de sembolik olarak aromatik bitki üretimini burada devam ettireceğiz. Ama bu parkı daha da anlamlı hale getirelim istedik. Yeniden düzenledik ve Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Sayın Bilal Dündar ile birlikte de bu güzel parkımızda Şehit Tümgeneral Polad Haşimov’un adını ebedileştirmiş olduk. Bizim için de çok kıymetli, çok değerli bir isim. Ve o ismin bu parkımızda yaşayacak olması da bizim için ayrı bir gurur kaynağı olacak.

“İYİ Kİ VARSINIZ”

Bütün şehitlerimiz, gazilerimiz, kahramanlarımızın anıları dilden dile gelecek kuşaklara aktarılsın. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Hepsinin hatırası ve mücadelesi önünde saygıyla eğiliyoruz. Kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. İyi ki varsınız.” ifadelerini kullandı.

TARHAN, “İKİ DEVLET TEK MİLLETİZ”

Programda konuşan CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, “Şehitlerine sahip çıkmayanlar, geçmişlerine ve geleceklerine de sahip çıkmazlar. Ben öncelikle belediye başkanımız ve dernek başkanımızı kutluyorum. Yıllar da geçse buradan geçen her bir genç paşamızın ismini gördüğü zaman kim olduğuna bakacak. Bizlerin bedeni toprak da olsa paşamızın ismi İzmit’te yaşayacak. Tek milletin evlatları olarak kültürlerimizi, geleneklerimizi geleceğe taşıma görevi üstlenmişsiniz. Şehidimizin adını İzmit’te yaşatacağız. İki devlet de olsak tek milletiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

DÜNDAR: “AZERBAYCAN ÖZ KARDEŞİMİZDİR”

Kocaeli Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği Başkanı Bilal Dündar, “Geçmişini bilmeyen toplumlar, geleceğini de bilmiyor. Azerbaycan bizim canımızdır, dostumuzdur. Dilimiz bir dinimiz bir, öz kardeşimizdir. Kurtuluş Savaşı’nı kazanmamızın en büyük nedeni Azerbaycan’dır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vecih bir sözü vardır; ‘Azerbaycan’ın kederi kederimiz, sevinci sevincimizdir’

“KARDEŞ KARDEŞ’E BORÇ VERMEZ”

Türkiye, Kurtuluş Savaşı’na girdiği zaman Azerbaycan’ın başında Neriman Nerimanov vardı. Neriman Nerimanov, Mustafa Kemal Atatürk’ün çağrısıyla Türkiye’ye yardım etti. Kardeş yardımıyla biz Kurtuluş Savaşı’nı kazandık. Mustafa Kemal Atatürk, Neriman Nerimanov’a mektup yazarak, ‘Borcumuzu en kısa zamanda ödeyeceğiz’ diyor. Neriman Nerimanov da ‘Paşam, kardeş kardeşe borç vermez. Kardeş, her durumda kardeşinin elinden tutar’ diye cevap yazıyor.

“İZMİT AZERBAYCAN’IN ŞEHİDİNE SAHİP ÇIKTI”

Türkiye’nin 2020’de amasız desteği ile şanlı Azerbaycan ordusu işgal edilen toprakları geriye aldı. İzmit de Azerbaycan’ın şehidine sahip çıktı. Fatma Başkan’dan şehit Polad Haşimov adına talepte bulunduk. Başkanımız bize 3 tane park gösterdi. ‘Hangisini beğenirseniz onu seçebilirsiniz’ dedi. Azerbaycan adına yapılan her iş geleceğe hizmettir, geçmişe saygıdır. Başkanımıza ve ekibine bu anlamda anlayışları için teşekkür ediyorum. Bu parkın üzerinde titizlikle çalıştılar” şeklinde konuştu.

ADIGÜZEL, “HEP BERABER DAHA GÜZEL GÜNLERE”

Azerbaycan İçtimai Siyasi Uluslararası Araştırmalar Merkezi Başkanı Samir Adıgüzel, “Ben İzmit Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Azerbaycan meselesinde daima yanımızda olması ve bugün bu parkın açılması mutluluk verici. Şehitlerimize olan saygımız bayrağımızın daima dalgalanması için bir ganimettir. Polad Haşimov, 44 günlük savaşta ilk akla gelen isimlerden biridir. Azerbaycan’ın savaşta şehit olan ilk generalidir. Azerbaycan büyük bir zafer kazandı. Bu zaferin kazanılmasında kardeş Türkiye’nin de katkısı vardır. Herkese çok teşekkür etmekle beraber tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Yaşasın Türkiye Azerbaycan birliği. Hep beraber daha güzel günlere” şeklinde konuştu.

CABBAROĞLU, “YAŞASIN AZERBAYCAN TÜRKİYE BİRLİĞİ”

Karabağ Savaşı Gazisi İbrahim Cabbaroğlu, “Ben böyle ortamlarda iyi konuşmasını bilmem. Biz zaten konuşmayı Karabağ’da yaptık. Ben huzurunuzda İzmit Belediye Başkanı Fatma Hanım’a teşekkür ediyorum. Yaşasın Azerbaycan Türkiye birliği” ifadelerini kullandı.

BALACAYEV: “TÜRKİYE’NİN YANIMIZDA OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ”

Azerbaycan Cumhuriyeti Başkonsolosluğu Muavin Konsolos Murad Balacayev, “İzmit’in böyle güzel bir yerinde, böyle güzel bir parkta bulunmaktan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Bu parka Polad Haşimov’un isminin verilmesi, her zaman olduğu gibi Türkiye’nin Azerbaycan’ın yanında olduğunun göstergesidir. Polad Haşimov gibi diğer bütün kahramanların hatıralarını yaşatmalıyız. Azerbaycan tarihinin geleceğe taşınmasında Türkiye’nin yanımızda olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı İzmit Belediyesine teşekkür ediyoruz” dedi.

HAŞİMOV, “ŞEHİTLERİN GENERALİ OLDU”

Şehit Tümgeneral Polad Haşimov’un kız kardeşi Kemale Haşimov, “Polad Haşimov artık bir efsaneye dönüştü. Şehit olduğu gün milyonlarca insan meydanları doldurdu. O halktan biriydi. O her zaman askerinin yanında ve önünde oldu. Diğerleri gibi odasında emirler vermedi. Savaşın önünde gitti. Böyle bir askerin yetişmesi kolay değil. 28 yıllık harp hayatının 16 yılını en ağır noktalarda geçirdi, ev yüzü görmedi. Askerlerine her zaman evladım derdi. Cephedeyken kimsenin ona general demesini istemezdi, “Hepimiz aynıyız” derdi. Hem yiğitliğiyle hem gözü karalığıyla hem de insanlığıyla örnek bir adamdı. Ben, Azerbaycan tarihinde böyle bir generalin daha geleceğine inanmıyorum. Savaş tarihimizde cephede şehit olan ilk ve tek general oldu. Şimdi de şehitlerin generali oldu.

“POLAD OLMAK KOLAY DEĞİL”

Türkiye Azerbaycan’ın kardeşidir. Bizim gönül ve kan bağlarımız var. Biz bir milletiz, bir canız. Böyle parkların ve anıtların yapılması taraftarıyım. Çünkü kahramanlarımızı birbirimize tanıtmalıyız. Yeni büyüyen evlatlar bunları bilmeli. Bizler gitsek de bu anıtlar kalacak. Hiç unutmam; Polad, Atatürk’ün mezarını ziyaret ettiğinde çok etkilenmişti. Polad, canıyla kanıyla Türk idi. Polad olmak kolay bir şey değil. Herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.