Parlak: Amacımız büyük birliği yaratmak

Kurucuları arasında yer aldığı AKP’den kısa süre önce istifa eden Kocaelispor eski Yöneticisi, Alikahyaspor Başkanı İsmail Parlak Büyük Birlik Partisine (BBP) geçmişti. BBP’ye transfer olan Parlak yeni partisinde kısa sürede İzmit İlçe Başkanı oldu. BBP İzmit İlçe Başkanı olarak ilk kez basın karşısında geçen İsmail Parlak basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Basın toplantısına İl Başkan Yardımcısı Gökhan Aladağ ve Alperen Ocakları İzmit İlçe Başkanı Fuat Çelik de katıldı.

DESTİCİ MİTİNGE GELİYOR

Toplantıda kısa bir konuşma gerçekleştiren İl Başkan Yardımcısı Gökhan Aladağ Taksim’de meydana gelen patlamayı kınayarak konuşmasına başladı. 2 yıldır yürüttüğünü ilçe başkanlığı görevini İsmail Parlak’a devrettiğini ifade eden Aladağ, “Kendilerine teşekkür ediyorum. Ayın 27’sinde Genel Başkanımız Mustafa Destici’nin katılımı ile bir miting düzenleyeceğiz. Marmara bölgesi birlik mitingi olarak adlandırıyoruz bu mitingi. Yeri henüz belli değil” ifadelerini kullandı.

“AMACIMIZ BÜYÜK BİRLİĞİ YARATMAK”

Daha sonra söz alan çiçeği burnunda ilçe Başkanı İsmail Parlak kendisi hakkında bilgiler verdi. 20 yıldır aktif bir şekilde siyasetin içinde olduğunu ifade eden Parlak, “Yaklaşık bir hafta önce İzmit Kocaeli ve Ülkemizde büyük birliği sağlamak adına BBP çatısı altında yola çıktık. Amacımız ülkemizde büyük birliği sağlamak. Ticaretle uğraşıyorum. Heyecanımız var. Kentimizde bazı eksikliklerin var olduğunu düşünüyoruz. Mevcut olarak bir ittifakın içindeyiz. Genel Başkanımız Mustafa Destici’nin göstermiş olduğu çizgide yola devam ediyoruz. Diğer ittifak üyelerimiz ile birlikte koordineli bir şekilde çalışacağız. Eksiklikler vardır. Eksikliklerimiz ortaklarımız ile değerlendirip tamamlayacağımızı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“İZMİT BELEDİYE BAŞKANININ EKSİKLERİ VAR”

İzmit Belediyesinin çalışmaları ile ilgili soruları yanıtlayan Parlak, “İzmit Belediye Başkanının eksiklikleri ve hataları var. Biz de bunlar yapıcı eleştiriler ile düzeltmesine yardımcı olacağız. Sadece eksiklikleri söylemeyip yapılması gerekenleri de söyleyeceğiz. Kadın yapılanması ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor” dedi. Milli Yol Partisi il Başkanının BBP İle ilgili eleştirileri ile ilgili soruları da yanıtlayan Parlak, “Polemiğe girmek istemiyoruz. Şehit liderimizin çizdiği yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Bununla ilgili ilerleyen süreçte birbirimiz daha iyi tanıyacağız. Onların söylediklerine elbet cevabımız olacak. Kurumsallığa yakışan şekilde cevap vereceğiz” dedi.

“HERKES BABASI İLE AYNI ÇİZGİDE İLERLEMİYOR”

İl Başkan yardımcısı Gökhan Aladağ milli yol partisi ile ilgili sorulan soruya, “Muhsin Yazıcıoğlu’nun emanet olarak bıraktığı parti Büyük Birlik partisi biz çizgiye ve emanete sahip çıkarak yolumuza devam ediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu damuhalefet partisi lideri. Muhsin başkanımızın oğlu bizim emanetimiz. Herkes babası ile aynı çizgide ilerlemiyor. Ülkemiz adına faydalı olan ne varsa elimizi taşın altına koyacağız” şeklinde cevap verdi.

“AYNI YOLDA FARKLI ŞEKİLDE YÜRÜYORUZ”

Yönetimi oluşturmak için çalışmalara devam ettiğini ifade eden Parlak, “Bölgemizde siyaset yapmak isteyen herkesi partimize devam ediyoruz. İki hafta içerisinde bütün mahalle muhtarlarımızı ziyaret edeceğim. Bu ziyaretler esnasında siyaset yapmak isteyen çok insanın var olduğunu düşünüyorum” dedi. AKP’den istifa edip BBP’ye geçme sürecini de değerlendiren Parlak, “İstifam bir şok etkisi yarattı. Tabanda cılız diyebileceğimiz ufak tepkiler oldu. Tabandaki insanların körü körüne yaptığı eleştiriler olarak görüyorum. Amacımız hizmet etmek. Bölgemize insanımıza daha iyi hizmet edebilme fırsatımız olduğunu düşündük. Tepkileri doğal buluyorum. Burada aynı ittifakın içerisindeyim. Aynı yolda yürüyoruz fakat değişik şekilde yürüyoruz. AK Parti’nin de amacı millete hizmettir. Bunu hiçbir zaman inkar etmedik.

“BURADA DAHA İYİ HİZMET EDEBİLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM”

BBP çatısı altında çok daha iyi hizmet edebileceğimi düşündüm. Burada daha iyi hizmet edebilme fırsatım olduğunu düşünüyorum. Gençlik yıllarımda alperen ocakları ve ülkü ocaklarında bulundum. Her zaman kendimi Büyük Birlik partisini yakın gördük. Kendimiz bu hareketin içerisinde olmak istedik. Üye olduk. İl Başkanımız ve koordinatörlerimiz ile iletişime geçtik. Onlar da bu ailenin içerisine kabul ettiler” dedi.

“KİMSEDEN BİR TALEBİMİZ YOK”

Partiler arasındaki transferler ile ilgili konuşan Gökhan Aladağ, “Büyük Birlik Partisi Kocaeli’de ve siyasi arenada etkili olan bir parti. Cumhurbaşkanımıza seçimlerde destek vermek için varız. İzmit İlçe Başkanlığım döneminde de Fatma Hanımı bir kere bile olumsuz olarak eleştirmedim. Partiler arasında transfer olabilir. Bizim kapımız açık. Kim bizle siyaset yapmak isterse başımızın üstünde yeri var. Ailemiz büyüyor. Bir hedef koyduk kendimize. Çağrımız şeffaf bir çağrı. Umuttepe’de bir aşevi açtık. Haftanın 5 günü öğrencilere ücretsiz yemek verilecek. Bunu kendi cebimizden yapıyoruz. Kimseden bir talebimiz yok. Biz cumhur ittifakı içindeyiz ama hükümet ortağı değiliz. Asgari ücrete öneri sunabiliyoruz. Önerilerimiz karşılık da buluyor.

“AİLE OLARAK BAKMAK LAZIM”

Başka partilerden gelen isimlerin ilçe başkanı olmasının parti tabanında rahatsızlık yaratıp yaratmadığı sorusuna cevap veren Aladağ, “Makamla ilçe başkanlıkları çok önemli. Ben iki sene ilçe başkanlığı görevi yaptım. İsmail Abimiz ben davaya sahip çıkar 1 adım daha öteye çıkarırım dedi. Biz de önümüzü ilettik. Partizanlık olarak bakmıyoruz. İsmail Parlağın belirli bir portfolyosuvar. Aile olarak bakmak lazım. Bugün partimizi belirli bir seviyeye getirdik” dedi.