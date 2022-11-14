Şeker, kandıra yolunda incelemelerde bulundu

KARAYOLLARI’NIN KOCAELİ’DEKİ YATIRIMLARI

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, İzmit-Kandıra yolunda yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek Karayolları 1.Bölge Müdürü Turgay Çolak ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Kocaeli il sınırları içerisinde 592 kilometre karayolunun bulunduğunu ifade eden Şeker, incelemeler sonrası yapmış olduğu açıklamasında;

“İlimiz sınırları içerisinde bulunan 592 kilometrelik karayolunun 560 kilometresi Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde kalmakta. AK Parti iktidarları ile birlikte cennet vatanımızı hem demir ağlarla hem de karayolları ile donatarak vatandaşlarımızın konforunu sağladık ve devam eden çalışmalarımızla birlikte bu durumu daha da iyi bir seviyeye çıkaracağız nasipse. 2003 yılında ilimizde 151 kilometre bölünmüş yol bulunurken bugün bu rakam kasım ayı itibari ile 369,9 kilometredir. 2003 yılında ilimizde 3.334 metre uzunluğunda 50 adet köprü varken, bugün ise 38.311 metre uzunluğunda 358 adet köprü bulunmakta. 2003 yılında ilimizde 5.254 metre uzunluğunda 5 adet tünel varken bugün 24.698 metre uzunluğunda 10 adet tünel vardır. Kocaeli’mize 1993-2002 yılları arasında karayolları genel müdürlüğü 3.124.100.000 TL yatırım yapmışken, 2003-2022 yılları arasında ise 39.744.372.419 TL yatırım yapmıştır. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.”

HUMMALI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞILIYOR

“İzmit-Kandıra-Kaynarca yolu projesinin toplam bedeli 2,8 milyar TL ve projenin toplam uzunluğu ise 58,9 kilometredir. Daha önce sizler de biliyorsunuz ki; İzmit’ten Kandıra istikametine doğru olan kesimde 10 kilometrelik bir kısım kullanıma açılmıştı. Şimdi ise bu mesafeyi arttırmak için 425 işçimiz 137 iş makinası ile hummalı bir şekilde çalışıyor.

Şimdiye kadar ki yapılan çalışmalar neticesinde, 155,6 metre uzunluğunda 4 köprümüz tamamlanmış, 617,4 metre uzunluğunda 14 köprümüzün ise yapım çalışmaları devam etmektedir. Projede, 17 adet farklı seviyeli kavşak ve 8 adet hemzemin kavşak, 773 metre uzunluğunda 18 adet köprü, 690,3 metre uzunluğunda ise 13 adet alt geçit bulunmaktadır.

Ayrıca 0-19 kilometreleri arasında İSU deplaseleri karayolları idaresince yapılmaktadır. İZGAZ’a ait deplaselerin yapımı tamamlanmış olup, enerji nakil hatları işlemleri için de SEDAŞ ile görüşmeler devam etmektedir.“

BUGÜNE KADAR KAMULAŞTIRMALARA YAKLAŞIK 206 MİLYON TL ÖDENDİ

“Proje güzergâhında kamulaştırmaya konu olan 1345 taşınmaz içerisinde 9991 malik bulunmaktaydı. Bu taşınmazlardan 655’i ile anlaşma tamamen sağlanmış ve maliklerine 205.471.965,11 TL ödeme yapılmış, 690 taşınmaz maliki ile de görüşmeler maalesef olumsuz sonuçlanmıştır. Hal böyle olunca işlerin aksamaması adına 2942 sayılı kanunun 10. Ve 27. maddeleri gereği davalar idarece açılmış olup süreçleri devam etmektedir.”

HER AŞAMASINI YAKINDAN TAKİP EDİYORUM

“İzmit-Kandıra-Kaynarca Yolu Projesi’nde yapılan çalışmaları her aşamasında yakından takip ediyor, ara ara sahada yapılan çalışmaları birebir yerinde gözlemliyorum. Maalesef proje içerisinde işlerin daha hızlı devam etmesi için kurulması gereken taş ocağında kısmi olarak bir problem yaşamıştık. Çok şükür bugün bu problem yapılan girişimlerle çözüldü. Nasipse yıl sonuna kadar Çubukluosmaniye’ye kadar olan bölünmüş yol vatandaşlarımızın hizmetine açılacak. Mayıs ayına kadar da cezaevi varyantına kadar olan kısmın açılması planlanıyor. Bununla beraber vatandaşlarımıza şunu da söylemek istiyorum; nasipse yıl sonuna kadar Kandıra-Kefken arası yolun projeleri de tamamlanmış olacak.

İlimizi yakından ilgilendiren bir diğer önemli proje ise Derince Limanı Otoyol Bağlantı projesidir. Bu projede ise ilgili firmaya yer teslimi yapılmış olunup şu anda şantiyesi kurulmaktadır. Bu proje ile Derince Limanı’ndan otoyola direk bağlantı kurulacak. Böylelikle tır ve kamyonlar şehir içi trafiğine hiç girmeyecek. Sonuç olarak hem hava kirliliği azalacak hem de şehir içi trafiği rahat bir nefes alacak.

Bugün davetimizi kırmayarak buraya gelip bizi arazide bilgilendiren Karayolları 1.Bölge Müdürümüz Turgay Çolak ve yüklenici firma yetkililerine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.