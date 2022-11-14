14 Kas 2022 - 12:26- Spor G: 14 Kas 2022 - 12:30

Oyunun kontrolü genelde bizdeydi

İskenderunspor Teknik Direktörü Bülent Yenihayat 1-1 sona eren Kocaelispor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında sorularımızı yanıtladı. Genç teknik direktör Kocaelispor ile zorlu bir maç oynadıklarının altını çizdi ve oyunun genel manada hakimi olduklarını belirtti

Erdem Övüç
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Oyunun kontrolü genelde bizdeydi mask
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PENALTI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ

Planları doğrultusunda bir maçı geride bıraktıklarının altını çizen Bülent Yenihayat şu şekilde konuştu: Hafta içinde Kocaelispor’un zaaflarına çalıştık. Planımız iyi gidiyordu ancak biraz dalgınlık sonrası ikinci yarının başında golü yedik. Ardından takımımız iyi bir reaksiyon gösterdi ve beraberliği bulduk. Genelde oyunun kontrolü bizdeydi. 1-2 tartışmalı pozisyon var, çok girmek istemiyorum, hakemler de hata yapabiliyorlar ama tekrarını seyrettik ve ilk yarıda pozisyonun penaltı olduğunu düşünüyoruz.

SONUÇLANDIRMADA DAHA DİKKATLİ OLABİLİRDİK

2 denk kuvvetin bir maçı olacağı ve bu nedenle mücadelenin zor geçeceğini biliyorduk. Top Kocaelispor’un ayağındayken çok fazla alan ve zaman bırakmadan oynadık. Topu kazandıktan sonra yakaladığımız hücum geçişlerini iyi yaptığımızı düşünüyorum. Sadece sonuçlandırmada sıkıntı yaşadık. Buralarda biraz daha dikkatli olabilirdik. Nihayetinde maç berabere bitti ve maçta bir sakatlık olmadı. O tarafı sevindiriyor.

DAHA ÇOK MAÇ VAR

Ligde daha çok maç var. Hem Kocaelispor’a hem de gruptaki diğer takımlara başarılar diliyorum. Buca da bu hafta kazandı. Onlar da kaliteli bir takım ve bizim gibi hedefe oynuyorlar. Karacabey de var. Ciddi bir ivme yakaladılar. 2 hafta sonra da Kocaelispor ile oynayacak. Lig zorlu geçiyor. En alttaki takım dahi her takımı zorlayabiliyor, pozisyonlara girebiliyor. İlk 4-5 takım biraz ayrılıyor şu an ama ben yarışın yakın gideceğini düşünüyorum.

OSMANİYE YA DA KIRIKHAN’A GİDEBİLİRİZ

Sezonun devre arasına girilecek ve bu süreçte hamleler yapılacak. Burada verilecek kritik kararlar ve sonraki seyir fotoğrafı daha da netleştirecek. Malumunuz iç sahamızdaki maçlarda da küçük bir deplasman yapıyoruz ve 60 kilometrelik mesafe kat ediyoruz. İkinci yarıda iç saha maçlarımızı belki Osmaniye’de oynayabiliriz, belki Kırıkhan’a gidebiliriz. Osmaniye’nin zemini biraz daha iyi.

CİDDİ BİR KÜLFET

Deplasman ayrı bir konu, bir de ciddi bir maliyet de var. Otel var, kamp var, stat giderleri var. Biliyorsunuz ki Hatay Stadı, Süper Lig standartlarında ve kira ile diğer maliyetleri de ona göre maliyetli. Gece maçı oynadığımızda başkanımızın cebinden az 150 bin lira para çıkıyor. Şu anki ekonomide önemli bir külfet. Başkanımız hem bizlere hem de futbolcularımıza önemli alanlar açıyor. Bu anlamda bize sunulan standart çok iyi.

KENDİ OYUNUMUZU OYNAMAK İSTİYORUZ

Gönül ister ki Hatay Stadı’nda oynayalım. Ama taraftarımız için de zor bir durum. Çok sayıda taraftarımızın buraya gelmesi de ayrı bir organizasyon gerektiriyor. 12. adamımız koca bir gününü burada değerlendiriyor. Birçok zorluğu var aslına bakılırsa. Ancak biz içeride de dışarıda da fark etmeksizin kendi tarafımıza bakıyoruz. İç huzurumuz var, çalkantılı bir takım değiliz. Nerede olursak olalım kendi oyunumuzu oynamak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam etmek istiyoruz.

# Kocaelispor, takım, Karacabey

14 Kas 2022 - 12:26 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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