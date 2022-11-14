Tayfun:Hakem golü yedi

İYİ BİR RAKİPLE OYNADIK

İki takım da şampiyonluğa oynuyor ve deplasmanda zorlu bir maç olacağını öngörüyorduk. Öyle de oldu. İlk 45 dakikada dengeli bir oyun oynandı. İkinci yarının başında öne geçtik ve 2. gole çok yaklaştığımız anlar oldu. Rakip 1-1 yaptı ve kendi sahasında iyi oynayan bir rakip olan İskenderun karşısında maçı bu şekilde tamamladık. 1 puan genelde kötü değil.

BANA “OYNA” DEDİ BEN DE VURDUM

İkinci yarıda serbest vuruş kazandık. "Hocam oyuncu değişikliği yapacak mısınız?" diye sordum... Bana "Oyna" dedi... Ben de rakip kalecinin önde olduğunu gördüm topu gönderdim. Top ağlara gidince hakem de "Değişiklik yapılsın" diyerek golü yedi... Çok ilginç gerçekten. Bu maç geride kaldı. Şimdi Diyarbakır maçına odaklanmamız gerekiyor.