İzmit’te Kocaelispor – Antalyaspor rüzgarı!

TAKIMLARIN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI KONUŞULDU

Yaklaşık 10 otobüs ile İzmit’e gelen Antalyasporlu taraftarları Hodri Meydan Üçyol Kocaelisporlular Derneği Başkanı Fatih Taşer karşıladı. Antalyaspor tribün liderlerinden Serdar Atan ve ekibini Üçyol’da bulunan dernek lokalinde ağırlayan Fatih Taşer, misafirleriyle yakından ilgilendi. Özellikle Kocaelispor ve Antalyaspor’un dünü, bugünü ve yarınının konuşulduğu yaklaşık 2 saatlik sohbet sonrası, her iki takım taraftarları da birbirlerine başarılar diledi.

TÜM OTOBÜSLERE PİŞMANİYE

Daha sonra otobüslerin bulunduğu Nctiy otoparkına geçen Taşer, burada tüm otobüslere pişmaniye ikram etti. Atkı ve bayrak değişimi sonrasında misafir taraftarları İstanbul’a uğurlayan Taşer’e bir grup Kocaelisporlu taraftar da eşlik etti. Kocaelispor ile Antalyaspor’un ebedi dost olduğunu dikkat çeken Hodri Meydan Üçyol Kocaelisporlular Derneği Başkanı Fatih Taşer, misafirlere pişmaniye ikramı için kendilerine destek veren Özcan Pişmaniye’nin sahibi Yaşar Can’a teşekkür etti.