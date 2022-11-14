Tartışma büyüyünce Yunus Şen babasına saldırdı, karşılık veren baba Ş.Ş. oğlunun boğazını sıkmaya başladı. Gürültüyü duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Baba Ş.Ş., oğlunun bir süre sonra bilincini kaybettiğini görünce bıraktı. Şen, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Baba Ş.Ş.'nin ise polis merkezindeki işlemleri sürüyor. Yunus Şen'in cenazesi, Ayazma Ulu Cami'de kılınan namazın ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.
14 Kas 2022 - 14:58- Asayiş Güncelleme: 14 Kas 2022 - 15:09
Babası tarafından boğazı sıkılarak öldürülen genç son yolculuğuna uğurlandı
Olay, akşam saatlerinde İzmit ilçesi Ayazma Mahallesi Kuvayı Milliye Caddesi'nde bulunan apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Yunus Şen (23) ve babası Ş.Ş. arasında tartışma çıktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.